砸百萬入教求復合男友！日女夢醒後告上法院 拿不回半毛錢原因曝

當愛情執念深到要尋求「神蹟」，代價可能比想像中要沉重得多。日本大阪近日揭發一起訴訟，一名女子因難忘前男友，豪擲516萬日圓（約新台幣102.9萬元）加入標榜「戀愛成就」的宗教團體求復合。而4年過去，願望仍未能達成，女子憤而告上法庭要求還錢。然而，法官最後卻判處宗教團體無罪，理由是分攤在4年的時間內捐出，平均計算後「未達影響生計或妨礙生常生活的程度」。

捐出日圓516萬 清醒後要求退款

據日媒《朝日新聞》報導，一名居住在大阪府的女性於2009年陷入情傷，事後在網上發現了一個自稱「日本唯一達成戀愛成就大聖天」的宗教團體。該女子入教後深信不疑，為了祈求與前男友復合，在之後的4年間，透過祈禱費、獻金等名目，累計向該團體及其教祖捐獻了約516萬日圓。

然而，這份巨額的「誠意」並未能換回前男友的回心轉意。直到2022年7月，日本發生震撼全球的前首相安倍晉三槍擊事件，使得「舊統一教」的巨額獻金問題成為全社會焦點。該名女事主在關注相關新聞後，覺得自己同樣屬於受害者，遂正式向法院要求退還款項並索償。

法庭駁回退款請求

日前，大阪地方法院對此案作出裁決，裁判長荒谷謙介最終駁回了原告的退款請求，判其敗訴。判決指出，該女性是自行透過互聯網搜尋資料並決定主動入教，整個過程並非受到外力強迫或威脅。證據顯示，教會負責人在女子捐款期間曾告知「若有不便之處，可以隨時取消」，顯示其在捐獻過程中保有完全的自主權。

法官認為，516萬日圓看似金額龐大，但考慮到是分攤在4年的時間內捐出，平均計算後「未達影響生計或妨礙生常生活的程度」，因此認定教會的勸誘行為屬於合法範圍。

網友認為前男友離開有原因

事件曝光後，不少網友對當事人的行為感到費解，認為這種行為更像是為求幸福而進行的「風險投資」。有網友表示，事件並非單純的詐騙，而是個人選擇後的代價，「與其說是受騙，感覺更像是為了自己的幸福而『充值』，結果事與願違就想要退錢？這畢竟是自己『選擇』後的結果吧。」這類行為在法律上很難定義為受害，因為當初入會與購買服務皆屬自願，確實難以獲得法庭支持。

除了金錢糾紛，網友更注意女事主的偏執行為反而暴露了性格上的問題「說起來，她對前男友的感情放下了嗎？就是因為有這種執念，錢才會白白消失。」還有網友感嘆「前男友之所以離開的原因，大概就是出在這種地方吧。」指出若不學會放下過去、邁向新的未來，即便追回516萬日圓，人生恐怕也難以真正好轉。

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文章授權轉載自《香港01》