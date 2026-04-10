被女友趕出門竟引爆瓦斯 英男炸毀整排住宅判刑11年

英國一名男子因不滿遭女友趕出家門，竟情緒失控引爆瓦斯，結果炸毀整排住宅，連自己都被炸傷。近期判決出爐，男子被判11年有期徒刑，但受害女友認為罰得太輕了。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，去（2025）年6月10日，58歲的索爾威（Paul Solway）在女友沃特福（Joanne Waterfall）要求他搬離後情緒崩潰，竟拆開瓦斯管線，點燃屋內椅子，引發劇烈爆炸。

當地警方公布的監視器畫面顯示，爆炸瞬間整棟房屋正面被炸飛，碎片衝向街道，甚至波及一輛正好經過的車輛，畫面怵目驚心。這起爆炸不僅摧毀沃特福的住家，還波及鄰近多棟房屋，其中兩戶甚至被迫拆除。

沃特福表示，自己事發後幾乎一無所有，「我只帶著身上那套衣服離開，一切都沒了。」她痛批索爾威犯案後根本毫無悔意，「我從來沒聽過他道歉」，認為法官判決實在「遠遠不夠」。

檢方指出，索爾威在犯案前曾情緒失控，對鄰居表示「今晚我會死」，不久後便動手破壞瓦斯管線並縱火。爆炸後，他全身嚴重燒傷，一度陷入昏迷。

法官史密斯（Shaun Smith KC）在判決時表示，此案不僅讓受害者失去財產與家園，也讓整個社區受到衝擊。有居民因祖傳住宅受損陷入低潮，也有人被迫只能仰賴政府安置。索爾威承認六項毀損財物及危害生命安全罪名，被判處11年徒刑，並被禁止再接觸沃特福。

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