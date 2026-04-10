聽新聞
0:00 / 0:00
逍遙3天逛大街…公狼挖洞逃出南韓動物園 迷因幣誕生李在明關心
一隻逃出韓國動物園的公狼已經在圍欄外逍遙3天，引發社會關注。受到這個熱門迷因啟發的加密貨幣應運而生，就連總統李在明也發文表達關心。
路透社報導，大田巿（Daejeon）O-World動物園園方表示，年約兩歲、約35公斤重的公狼Neukgu疑似對圍欄下方土壤挖洞，8日上午成功出走。
附近一所小學已預防性停課。根據消防單位和市府官員說法，包括消防員、警察和軍人在內，超過100人正在持續搜尋Neukgu。
市府官員今天告訴路透社，已經出動配備紅外線熱像儀的無人機投入搜尋。
李在明在社群平台X發文，敦促有關當局確保事件能平安落幕。
他昨天發文說：「我希望不要有人員傷亡，也祈禱Neukgu能平安回家。」這則貼文已被轉發超過1400次。
在首爾南方約170公里的大田巿發生的這起事件受到社會大眾和網路社群廣泛關注。
一款名為Neukgu的迷因幣已經在PumpSwap等去中心化加密貨幣交易平台上架，截至今天為止的24小時內交易量約達14萬美元。以Neukgu為名的X帳號已經吸引近500名粉絲追蹤。
當地媒體的報導可以看見Neukgu漫步馬路上。2024年生的牠是韓國「恢復朝鮮狼」計畫的一部分。野生朝鮮狼已被認定為滅絕。
韓國近年來曾發生多起動物從動物園逃脫事件，包括2023年一隻斑馬在首爾街頭奔跑數小時後重返圍欄。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。