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拜登兒vs川普子？美國可能破天荒上演「第一公子格鬥」杭特下戰帖
美國民眾可能有機會見證建國250週年以來破天荒首見的格鬥賽事：一場現任總統之子與前總統之子間的鐵籠格鬥賽。
路透社報導，民主黨籍前總統拜登之子杭特．拜登（Hunter Biden）昨天向共和黨籍總統川普的長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）、次子艾瑞克．川普（Eric Trump）下戰帖，邀請兩人進行對決，讓這種難以置信的事有機會發生。
杭特表示，他接到獨立記者賈拉漢（AndrewCallaghan）電話，對方告訴他正在準備籌辦這場比賽。
取名「第五頻道」（Channel 5）的賈拉漢Instagram帳號上傳一段影片，杭特在影片中表示：「我告訴他我會參加，如果他能辦成，我百分之百奉陪。就算他辦不成，我也會到場。」
川普集團（The Trump Organization）和白宮沒有立即回應置評請求。
這場對決是否或何時會登場暫不得而知。白宮則計劃於6月14日舉辦由終極格鬥冠軍賽（Ultimate FightingChampionship, UFC）選手上陣的類似活動，作為慶祝建國250週年活動的一部分。
不知能否辦成的這場第一公子格鬥賽讓人聯想到2023年科技巨頭祖克柏（Mark Zuckerberg）和馬斯克（Elon Musk）隔空叫戰、引發轟動的那場擬議的鐵籠賽，儘管最終並未成真。
UFC賽事場地的八角籠有八個邊。鐵籠賽因總部位在內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）的UFC等綜合格鬥賽而受到歡迎。
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