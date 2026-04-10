海豹慵懶睡馬路曬太陽！澳洲小鎮一度交通打結 居民大笑：通常會睡整天

澳洲維多利亞州（Victoria）南部沿海小鎮德羅馬納（Dromana）今天交通狀況一度短暫打結，因為一隻海豹在一條主要道路上睡了一陣子，最終牠被野生動物救援人員送回海邊。

法新社報導，當地部分民眾稱呼這隻海豹為「沙密」（Sammy），牠被人發現在馬路上打瞌睡且悠閒曬著太陽，絲毫不關心道路狀況，警方則放置交通錐於海豹周圍並疏導車輛通行。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，維多利亞州當地的交通警示訊息寫道：「因爲路上有一隻活海豹，維多利亞州警方正於尼頻角路（Point Nepean Road）指揮交通。」

發現「沙密」睡馬路上的當地居民艾倫（Laura Ellen）告訴法新社：「你不知道牠接下來會出現在哪裡。」

她說道：「牠通常會睡一整天，看到躺在路上，我忍不住笑了，以前沒見過牠這樣子。」

野生動物救援工作人員之後趕來現場，將這隻海豹護送回到海灘，一度堵塞的道路也恢復正常。

維多利亞州政府指出，海豹在當地沿海區域很常見，但觸摸或餵食牠們是違法行為。