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閣樓翻出童年寶可夢卡牌竟價值百萬 英國37歲男樂翻

聯合新聞網／ 綜合報導
男子在家中找到寶可夢卡牌，沒想到竟價值百萬。示意圖。歐新社
男子在家中找到寶可夢卡牌，沒想到竟價值百萬。示意圖。歐新社

英國一名男子在清理老家閣樓時，意外翻出童年收藏的寶可夢卡牌，原以為只值幾百英鎊，沒想到其中3張稀有卡總價最高可達2.5萬英鎊（約新台幣106萬元），甚至足以支付他和未婚妻的婚禮費用，讓他興奮不已。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，37歲的布朗德（Andrew Braund）從小就是寶可夢迷。日前他到父母家整理閣樓，意外發現自己小時候蒐集的寶可夢卡牌。原本他只是抱著「隨便估個價」的心態，把卡牌拿去給經營卡牌店的朋友鑑定，沒想到結果卻超乎他的預期。

本來布朗德認為整套大概只值500英鎊（約新台幣2.1萬元），結果朋友一看以後發現，其中有3張卡牌是2000年代初期的稀有卡片，甚至是拍賣會的重點拍品。這些卡牌中最值錢的是「Skyridge 噴火龍閃卡」，保存狀況近乎全新，估價高達8000至1.2萬英鎊（約新台幣34萬至51萬元）。另外兩張同系列卡片，一張估價7000至1萬英鎊（約新台幣29萬至42.5萬元），另一張反向閃卡也有1600至2200英鎊（約新台幣6.8萬至9.3萬元）的行情。

布朗德回憶，這些卡牌是童年時媽媽在超市與遊戲店買給他的。他將部分卡片整理在卡冊中，其餘則隨意放在鐵盒裡，沒想到最值錢的幾張竟還保留在原包裝內，幾乎未曾取出，保存狀況極佳。得知價值後，他坦言「整個人都暈了」。他和未婚妻莫斯利（Rachel Moseley）討論後，決定將拍賣所得用來支付婚禮開銷。兩人在去年訂婚，預計今年夏天舉行婚禮。

這批卡牌將由拍賣公司Ewbank's於4月16日拍賣。值得一提的是，寶可夢卡牌如今已成為全球收藏市場的熱門標的。網紅羅根．保羅（Logan Paul）今年初就在美國拍賣一張極為罕見的皮卡丘卡，最後以1200萬英鎊（約新台幣5.1億元）成交。

寶可夢 英國

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