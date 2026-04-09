影／面試逼說「金正恩是醜肥豬」嚇得求職者斷線 遭疑為北韓特務

北韓疑似透過「影子IT大軍」滲透歐美企業的案例頻傳。綜合《朝鮮日報》與《東方日報》報導，近日X上流傳一段遠端面試影片，一名求職者在面試過程中原本順利，但當面試官要求他說出「金正恩是醜肥豬」時，這名求職者卻瞬間沉默、神情慌張，最後甚至直接中斷面試，引發外界質疑其可能是冒用身分的北韓人員。

根據報導，該名求職者自稱住在日本東京目黑區，面對技術問題時對答流暢。但當面試官表明，為了篩選可能帶有政治目的的北韓特工，臨時要求對方說出辱罵金正恩的句子，並強調這並非政治表態，而是一種身分測試時，他明顯慌了陣腳。從影片中可見，當面試官再次追問時，他始終沒有開口，最後直接切斷視訊。

值得注意的是，研究人士聲稱，為防範這類北韓「影子IT大軍」，這套方法具有一定效果，「至今尚未遇過能公開辱罵金正恩的北韓人員」。

類似情況也曾出現在澳洲時事節目《60 Minutes Australia》中。節目團隊假扮徵才人員，與一名疑似北韓IT人員進行視訊面試。對方自稱畢業於紐約大學、居住在矽谷，但卻無法正確回答紐約相關地理問題；當被問及是否認識金正恩時，則回應「完全不認識」，被認為是在刻意迴避敏感問題。

業界人士指出，北韓IT人員正透過偽造身分，有系統地取得海外工作機會，以賺取外匯收入。這些人員甚至會利用AI生成虛擬形象，並透過遠距面試取得歐洲大型企業職缺，再以遠端工作的方式領取薪資。

美國司法部亦揭露，2020年至2024年間，北韓人員以遠端工作形式滲透超過300家美國企業，替政權賺取約680萬美元（約新台幣逾2億元）。

報導指出，這類人員常透過盜用或購買閒置的LinkedIn帳號，搭配偽造文件與彼此推薦，營造完整履歷背景，甚至利用AI與深偽技術進行視訊面試，讓企業更難辨識其真實身分。