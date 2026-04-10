日本餐廳禁菸令上路六年竟「零開罰」 日媒揭業者暗黑手法大鑽漏洞

根據日媒《富士電視台》報導，為防制二手菸，六年前修法明訂餐飲店「室內原則禁菸」。但現今商圈仍有不少居酒屋全面開放吸菸，還照常供應正餐。會有這類現象，源自法規的一項例外條款：酒吧等「以吸菸為主」的營業場所可於室內吸菸，但嚴禁提供飯、麵等「主食」，僅能賣下酒菜。

許多餐廳為了提高營業額、留住吸菸客群，便鑽此漏洞，雖登記為這類合法吸菸店，但在菜單上大玩文字遊戲，規避政府查緝。例如把白飯寫成「白白的東西」，或將義大利麵寫成「有捲捲的和不捲的」，刻意用模糊字眼掩飾主食，遊走在法律的灰色地帶，維持既能抽菸又能吃飽的營業模式。

面對亂象，商家坦言「業績至上」，客人酒後總想吃主食，能抽菸且餐點好吃是最大賣點，並認為只要標示清楚且禁止未成年進入，成年人有權利選擇用餐環境。消費者則看法兩極：吸菸者盼明確劃分吸菸與禁菸店，保留消費空間；非吸菸者則多對菸味反感，支持政府限縮吸菸場所的政策。

文中記者採訪時，更指出基層的執法困境。許多店員對複雜法規一知半解，連自家店面分類都搞不清楚，更別說按規定張貼標示。此外，修法初期適逢疫情，地方政府無暇查核，且實務上難以界定這類場所的營業標準，導致法規上路六年來，全國竟創下「零開罰」的難堪紀錄。認知不足與查緝困難，已讓這項政策的美意大打折扣。

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