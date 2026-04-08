影／59歲阿姨修成30歲正妹 荷蘭議員因AI修圖被所屬政黨開除

荷蘭一名59歲女議員因候選人照片「年輕到認不出本人」，被抓包疑似用AI大幅修圖。不過議員堅稱照片裡的就是自己本人，在社群媒體上引發爭議，最後還遭到所屬政黨開除。

據ODDITYCENTRAL報導，鹿特丹市議員賴希曼（Patricia Reichman）在選舉期間提供的宣傳照，看起來只有30多歲。照片中的年輕女性，不只皮膚光滑、五官也與本人有些許差異，讓網友好奇這位「美女議員」究竟是誰。不過當網友找出真實照片比對以後，發現兩張照片落差非常大，讓不少人覺得照片裡的根本就「不是本人」。

面對質疑，賴希曼接受當地媒體採訪時解釋，照片是因為解析度太低，才會用線上工具「提升畫素」。她強調，照片中的「真的是我」；之所以外表看起來會不一樣，是因為她正在服用藥物，只要停藥狀態就會改善。

不過這番說法並未平息爭議。照片在社群媒體瘋傳後，批評聲浪不斷，質疑她在公眾職務中刻意誤導選民。儘管如此，賴希曼仍不肯承認修圖，認為自己「本來就看起來比實際年齡年輕」，甚至還說自己和兒子外出時，常被誤認是情侶。

事件持續延燒，賴希曼所屬政黨「宜居鹿特丹黨」（Leefbaar Rotterdam）只好出面切割。黨方發聲明指出，該照片明顯經過AI大幅修飾，無法真實反映本人外貌，已嚴重影響公眾信任，要求她辭去議員職務。

賴希曼拒絕辭職，最後遭到政黨開除。黨方強調，當求職或參選過程中提供的資訊與現實不符，「雙方已無信任基礎可繼續合作」。