AI辨識出包 美國婦被誤認詐欺犯蹲了半年冤獄

美國一名婦人從未離開家鄉，卻因AI人臉辨識誤判，被當成銀行詐欺犯，遭到警方跨州逮捕、關押長達數月。雖然最後警方查明將她無罪釋放，但卻沒有任何道歉或補償，讓婦人莫名被逮還失去住處與寵物。

據ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在田納西州，女子利普斯（Angela Lipps）去（2025）年7月14日在家中幫忙照顧4名孩童時，突然遭持槍警察闖入逮捕。警方指控，利普斯涉及銀行詐欺案，已經被遠在1600公里外的北達科他州列為通緝犯。

原來，北達科他州發生一起銀行詐騙，有女子持偽造美軍證件提領數萬美元，警方為了找到犯人，將監視器畫面交由AI人臉辨識系統分析。系統將影像與資料庫比對後，把利普斯列為「高度相似對象」，警方便以此申請逮捕令，指控她涉及重罪竊盜與冒用身分。

利普斯否認犯行，強調自己一輩子都住在田納西州，甚至從未搭過飛機，根本不可能犯案。然而，警方依然沒有進一步調查就將她逮捕。利普斯的律師表示，如果唯一證據只有AI人臉辨識，警方應該更謹慎查證。利普斯被關押在田納西州監獄超過3個月，後來又被送往北達科他州再度收押。

根據利普斯提出的銀行紀錄，案發期間她人始終在田納西州，與犯罪地點相距約1900公里，完全不可能作案。2025年12月，案件偵辦人員、檢察官與法官才同意撤銷指控。利普斯在平安夜前夕獲釋，但警方沒有任何道歉或補償，還將她單獨丟在陌生城市，甚至無法返家。所幸律師協助支付住宿與餐費，並由非營利組織出資，利普斯才順利回家過節。

這場長達六個月的烏龍事件，不僅讓她承受巨大心理創傷，也因無法繳納帳單而失去住處與寵物。律師準備代表利普斯提出訴訟，不過利普斯本人身心俱疲，只淡淡表示：「一切終於結束了，我再也不要去北達科他州了。」