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一語成讖！男子掃墓喊累「明年不來了」 下秒體力透支倒地不治

香港01／ 撰文／桃樂斯
掃墓示意圖，人物非本文當事人。圖／AI生成
掃墓示意圖，人物非本文當事人。圖／AI生成

常說「好的不靈壞的靈」，最怕就是一語成讖。馬來西亞日前有男子獨自前往掃墓，由於墳墓位於山坡下方，離開時需要沿梯級往上行。其間他出現氣喘，坐下休息時稍微抱怨「很累啊，明年不要再來了」，詎料這句話竟成遺言，下秒他就因體力透支倒地不起，送院搶救後被宣告不治。

綜合馬來西亞媒體報導，當地一名57歲葉姓、華裔男子居住在檳城，他於3月28日獨自駕車前往居林縣的義山（公共墓地）祭拜，焚燒衣紙期間疑不慎讓火種掉到草叢堆，繼而引致火警。消防隊於下午12時50分接獲報案，到場後很快將火撲熄，之後發現葉男仍在墳前拜祭，而他神智清醒，承認因其不慎而引起​​火災，並自行收拾物品準備離開。

由於公墓位於山坡下方，眾人離開時必需沿梯級往上走，葉男上坡時出現氣喘，消防隊隊員曾主動提出攙扶但遭拒絕，只好站在他後方留意情況。葉男之後再步行數級樓梯，忍不住坐下休息，還略帶抱怨稱「很累啊，明年不要再來清明（掃墓）了」。

據現場消防救援隊隊員表示，葉男休息片刻後疑因體力不支，改用雙手撐地慢慢往上爬，但沒多久就突然倒地不起，他們立刻為其進行心肺復甦術（CPR），葉男過程中一度停止又恢復呼吸，惟送院搶救後終不治。

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文章授權轉載自《香港01》

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