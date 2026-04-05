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外送員送餐還偷吃披薩配料 顧客看監視器驚：他還在電梯裡小便

香港01／ 撰文／王海
土耳其有居民收到外送披薩時發現配料缺失，於是查看公寓的監視器，結果揭發外賣員不但在電梯裡偷食披薩的配料，離開的時候竟大搖大擺地在電梯裡小便。 圖／X@washington_EY
土耳其有居民收到外送披薩時發現配料缺失，於是查看公寓的監視器，結果揭發外賣員不但在電梯裡偷食披薩的配料，離開的時候竟大搖大擺地在電梯裡小便。 圖／X@washington_EY

土耳其近日有居民收到外送披薩時發現配料缺失，於是查看所住公寓的閉路電視（監視器），結果揭發一件令人震驚的醜聞。外送員不但在電梯裡偷吃披薩的配料，離開的時候竟然大搖大擺地在電梯裡小便。這位居民找到外送員，確認了他的身份，並讓人清理了電梯裡他小便的地方。據了解，外送員最終因「行為違反公共道德」而被拘留。

土耳其媒體Haberler4月2日報導，一位在杜茲傑叫外送披薩的市民發現披薩上缺少配料，於是查看了閉路電視。這位市民心生疑慮，觀看錄影後更是震驚不已。

錄影清晰地顯示，外送員在送餐前打開披薩盒，偷吃了披薩上的配料。然而，醜聞並未就此結束。據杜茲傑新聞社發布的錄影畫面顯示，同一名送餐員在送完餐後進入公寓電梯，並在電梯內小便。

觀看閉路電視錄影的顧客認出了外送員。在經歷了雙重震驚之後，這位市民與公寓管理處合作，找到了他認出的外送員，並安排人清潔了電梯。外送員清潔電梯的畫面被一位公寓住戶拍了下來。

據報導，外送員因「行為違反公共道德」而被當地政府拘留。

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文章授權轉載自《香港01》

外送員 土耳其 披薩 電梯

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