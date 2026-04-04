快訊

女乘客掌摑虎航空服員 工會籲公司提保護措施、宣示拒載機上暴力乘客

虎斑貓全程觀看飼主化妝過程 「看到嘴唇變厚」嚇到下巴掉了：妳不是我媽

高雄春捲攤商疑爆發食物中毒通報134人 營養師：兩大食材最危險

聽新聞
0:00 / 0:00

紐時標題寫錯NATO全名「北約變北美公約」 社群瘋傳嘲諷：超級離譜

中央社／ 紐約3日綜合外電報導
「紐約時報」紙本版今天刊登了一篇文章，標題將北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organization, NATO）誤寫為北美公約組織（North American Treaty Organization）。美聯社
「紐約時報」紙本版今天刊登了一篇文章，標題將北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organization, NATO）誤寫為北美公約組織（North American Treaty Organization）。美聯社

紐約時報」紙本版今天刊登了一篇文章，標題將北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organization, NATO）誤寫為北美公約組織（North American Treaty Organization），這項明顯錯誤在社群媒體引起熱議。

「紐約郵報」（New York Post）報導，紐約時報（The New York Times）的錯誤迅速在社群平台X傳開，短時間內引發大量嘲諷、難以置信與憤怒的回應，矛頭不僅指向錯誤本身，也指向許多人眼中主流媒體的更普遍失職問題。

一名網友直言「這真的是超級離譜的錯字」，另一位則稱這項錯誤「丟臉又可悲」。

由於錯誤過於業餘，部分網友質疑這個標題是否為偽造，有人在貼文中標記人工智慧（AI）聊天機器人Grok問道：「@grok已確認這是真的嗎？我是說，這不可能是真的吧？」

也有網友直接點出錯誤：「（北約名稱裡的A）是指『大西洋』（Atlantic），不是指『美洲』（American）。」

紐時公關團隊隨後在X平台的最初指正貼文底下回應，表示將在隔天的紙本報紙刊登更正啟事。

更正啟事將指出：「週五一篇關於川普（DonaldTrump）總統揚言退出北約的文章，其標題誤寫了該組織全名。正確名稱應為北大西洋公約組織，而非北美公約組織。」

紐時錯字風波發生之際，川普近日再次揚言，他「絕對」正在「強烈」考慮讓美國退出北約，並痛批盟友在美國對伊朗的行動中「毫無作為」。

北約 紐約時報

延伸閱讀

台人居留證錯登中國 丹麥友台組織：剝奪台灣人認同

老調重彈19分鐘！紐時：川普伊朗戰爭演講避談的3件事

川普演說將重申很快結束戰爭 揚言退出北約、斷供烏克蘭以迫歐洲護航

美將抽身…川普：3周內結束對伊戰爭 打通荷莫茲各國負責

相關新聞

一語成讖！男子掃墓喊累「明年不來了」 下秒體力透支倒地不治

常說「好的不靈壞的靈」，最怕就是一語成讖。馬來西亞日前有男子獨自前往掃墓，由於墳墓位於山坡下方，離開時需要沿梯級往上行。其間他出現氣喘，坐下休息時稍微抱怨「很累啊，明年不要再來了」，詎料這句話竟成遺言，下秒他就因體力透支倒地不起，送院搶救後被宣告不治。

外送員送餐還偷吃披薩配料 顧客看監視器驚：他還在電梯裡小便

土耳其近日有居民收到外送披薩時發現配料缺失，於是查看所住公寓的閉路電視（監視器），結果揭發一件令人震驚的醜聞。外送員不但在電梯裡偷吃披薩的配料，離開的時候竟然大搖大擺地在電梯裡小便。這位居民找到外送員，確認了他的身份，並讓人清理了電梯裡他小便的地方。據了解，外送員最終因「行為違反公共道德」而被拘留。

女友酸「沒車很丟臉」！低收男戀愛腦失控 向友借錢買車下場超慘

戀愛腦失控的人，做事就會變得沒有理性。馬來西亞1名網友匿名投稿指，其1名男性友人月入大約1,600令吉（約新台幣12,700元），在當地屬於低收入一族，但他突然在朋友群組表示要買車，月花500令吉（約新台幣4,000元）。大家還以為他存到錢或得到家人「補貼」而買車，細問之下原來是因為其女朋友一直催促他買車，甚至揶揄「一個男人沒有車很丟臉」，所以在「戀愛腦」影響下，他無視自己低收入的事實，獨自承擔買車養車支出。當大家為他列出買車開支，包括油錢、保險、維修保養、罰單等，但該貧窮男仍然打算一意孤行。 正當貧窮男尚未買車之際，有次大家一起用膳，他稱「如果這個月手頭緊一點，你們可以先借我一點嗎？」，其他人詢問「你車都還沒買就沒錢了？」，貧窮男指出「先跟你們說一聲，可能以後會有這樣的狀況」。大家立刻明白到貧窮男一開始就想借錢買車，「最後那一餐也成為了我們友誼的終點」。而窮男買車後生活極度拮据，後來女朋友也與他分手。 大量網友笑言「這種朋友，有等於無」、「朋友之間賒借免問」、「反問他『要女友還是要兄弟？』」、「戀愛腦失控，沒有好

紐時標題寫錯NATO全名「北約變北美公約」 社群瘋傳嘲諷：超級離譜

「紐約時報」紙本版今天刊登了一篇文章，標題將北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organiz...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。