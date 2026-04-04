女友酸「沒車很丟臉」！低收男戀愛腦失控 向友借錢買車下場超慘

戀愛腦失控的人，做事就會變得沒有理性。馬來西亞1名網友匿名投稿指，其1名男性友人月入大約1,600令吉（約新台幣12,700元），在當地屬於低收入一族，但他突然在朋友群組表示要買車，月花500令吉（約新台幣4,000元）。大家還以為他存到錢或得到家人「補貼」而買車，細問之下原來是因為其女朋友一直催促他買車，甚至揶揄「一個男人沒有車很丟臉」，所以在「戀愛腦」影響下，他無視自己低收入的事實，獨自承擔買車養車支出。當大家為他列出買車開支，包括油錢、保險、維修保養、罰單等，但該貧窮男仍然打算一意孤行。

正當貧窮男尚未買車之際，有次大家一起用膳，他稱「如果這個月手頭緊一點，你們可以先借我一點嗎？」，其他人詢問「你車都還沒買就沒錢了？」，貧窮男指出「先跟你們說一聲，可能以後會有這樣的狀況」。大家立刻明白到貧窮男一開始就想借錢買車，「最後那一餐也成為了我們友誼的終點」。而窮男買車後生活極度拮据，後來女朋友也與他分手。

大量網友笑言「這種朋友，有等於無」、「朋友之間賒借免問」、「反問他『要女友還是要兄弟？』」、「戀愛腦失控，沒有好下場」。

樓主匿名投稿至facebook粉專「GOXUAN」，指其1名男友人月薪1,900令吉（約新台幣15,000港元），扣除公積金和保險，只有1,400至1,600令吉到手，屬於低收入人士。

但男友人突然在朋友群組內興奮表示要買車，眾人一開始以為他「可能存了一筆錢，或是家裡幫一點」，問完才發現「零儲蓄零靠爸」，打算月花500令吉買車，並形容「問題不大」。

眾人為他感到擔憂，指出買車另有油錢、保險、維修保養，「如果不小心還會有、罰單、刮車、小意外，每一樣都要用到錢」，樓主更指，買車開支佔了樓主收入三分之一，超出負擔能力，「結果他還是一句經典台詞：『可以的囉』」。

後來眾人才知道為何他突然想買車，原來其女朋友一直催促，揶揄「一個男人沒有車很丟臉」，窮男「就這樣被說到開始懷疑人生」，甚至「認真跟我們說他覺得女朋友講得也有道理」，眾人當場沉默。

但更離譜的是，貧窮男尚未買車，當眾人一起用膳期間，他突然隨意詢問「如果這個月我手頭緊一點，你們可以先借我一點嗎？」，大家互相望了一眼，樓主直問「你車都還沒買就沒錢了？」。他解釋「先跟你們說一聲，可能以後會有這樣的狀況」，大家就明白對方未買車就已經規劃借錢過生活，以後出現供不起車、保險到期、車輛故障等問題，就會問他們借錢，「到最後那輛車看起來是他的車的車，實際上是我們一起買的車，而我們沒有使用權」。

樓主形容「那一餐也成為了我們友誼的終點」，貧窮男最後仍然買了車，但生活變得極度拮据，女友亦與他分手。帖文引來許多網友討論，「他成功了，因為他買了車，不需要女友」、「有車不丟臉，只不過沒有一班兄弟和女友」、「他不應買車，應該買腦去換走他的戀愛腦」。

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文章授權轉載自《香港01》