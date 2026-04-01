4月1日為何是愚人節？倫敦博物館曝惡作劇真相：「洗獅儀式」惡搞玩足160年

4月1日是愚人節（April Fools' Day），英國倫敦博物館3月30日便在社交網站講述歷史上有名的愚人節惡作劇事件，更可以追溯至17世紀的1698年，為發生於倫敦塔的「洗獅儀式」惡作劇，這個惡搞更是吸引當地民眾年復一年重複，長達160年。

愚人節為何是4月1日？

關於愚人節起源的故事有不同版本，不少歷史學家認為愚人節的由來與法國更改曆法有關。

古時候法國人在4月慶祝新年，至1582年，教皇格列高利十三世（Pope Gregory XIII）頒布新曆法，新年變成1月1日，法國也宣布採用新曆法。但由於當時通訊不發達，很多百姓沒收到消息，又或部份民眾根本不願改變，他們照舊在4月慶祝，於是成為其他人捉弄取笑的對象，逐漸演變成在4月1日大開玩笑的風俗。

最早的愚人節惡作劇

有紀錄以來最早的愚人節惡作劇出現於1698年，據網站惡作劇博物館（Museum of Hoaxes）創辦人博斯 （Alex Boese）向國家地理雜誌講述，當時倫敦居民收獲「訊息」，指倫敦塔（Tower of London）當天有「洗獅儀式」觀看，即獅子洗澡，吸引民眾前往，抵達後才發現受騙。

這個惡作劇很「成功」，因民眾繼續散播，每年重複這一惡搞，主要對象更是外地遊客。博斯指「到了19世紀中期，惡作劇者更開始印製假票，成百上千的人湧來…… 發現自己上當受騙。」

倫敦博物館3月30日發布貼文，便上傳1856年時的假票圖片，博物館解釋稱「它完全看起來是真的，但實際並非如此。這張票的日期為1856年，帶有官方徽章和蠟封，持有者可用此前往獅子洗澡的官方儀式。」

館方續指「它甚至還列出具體入口：白閘（White Gate），以及上午11點準時開始的時間。但有兩個問題，即動物園區已關閉近二十年，而且白閘呢？根本不存在！」

貼文續指這是英國流傳廣泛的愚人節惡作劇之一，從最早可追溯的1698年，至1856年依然盛行，且到了1860年，此惡作劇仍令不少人受騙，以至於4月1日當天，有數百輛馬車湧向倫敦塔旁的山丘。

館方稱「一位遊客曾從蘇格蘭遠道而來，才發現真相，他說遭到所有流氓嘲笑」。這惡作劇持續逾160年，沒有人想要阻止它，該張假票現在收藏於倫敦博物館。

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文章授權轉載自《香港01》