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日女團用藝名買機票遭拒載 官方點名捷星航空卸責反挨轟「沒常識」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本女團「桃色革命」成員用藝名購買機票遭拒載。圖擷自經紀公司X。
日本女團「桃色革命」成員用藝名購買機票遭拒載。圖擷自經紀公司X

據日媒「zakzak」報導，日本偶像女團「桃色革命」日前爆出令人傻眼的超瞎烏龍。該團原定飛往沖繩演出，卻有兩名成員因機票名字使用「藝名」遭拒絕登機，導致缺席上半場公演。

經紀公司在官方X公告，成員瀨戶咲稀與陽向樂胡桃因機票上的姓名為藝名被攔下。捷星航空要求出示印有藝名的「名片」以證明身分，但經紀公司卻以「她們是偶像，沒有名片」為由抱怨，文末更刻意標記「#捷星航空」試圖討拍帶風向。這番推卸責任的言論隨即引發全網「炎上」，網友一面倒痛批經紀公司：「買機票用本名是常識吧！」、「感謝航空公司嚴格把關反恐安全」。

這起事件也凸顯了航空實名制的重要性。近年為確保飛安與打擊黃牛，日本國內線搭機規範日益嚴格。旅客除了必須使用與政府核發身分證件（如身分證、護照）完全相符的本名訂票外，機票也嚴禁轉售或轉讓給任何第三者。此外，在報到或登機時，航空公司都有權利要求旅客出示證件核對身分。

經紀公司試圖以「特殊職業」為由討拍，卻踢到鐵板，這場鬧劇不但讓期待演出的粉絲撲空，更顯示團隊的兩光與不專業。雖然官方在該篇貼文末段曾向粉絲致歉，但眼見炎上風波越演越烈，目前該則貼文已被悄悄刪除。

機票 沖繩 日本 捷星

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