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4年輕人猛搖櫻花樹拍影片 日網怒轟可恥：期待毛毛蟲出動！

聯合新聞網／ 綜合報導
日本櫻花季不只吸引本地客，也吸引眾多來自全球的觀光客前往賞櫻。近日有網友發現疑為當地年輕人搖扯櫻花樹只為拍照需求，直言是日本之恥。 聯合報系資料照
日本櫻花季不只吸引本地客，也吸引眾多來自全球的觀光客前往賞櫻。近日有網友發現疑為當地年輕人搖扯櫻花樹只為拍照需求，直言是日本之恥。 聯合報系資料照

日本正值櫻花季，一段年輕人用力搖晃、猛扯櫻花樹、讓花瓣大量飄落的影片在社群平台X流傳，引發網友強烈批評。畫面中可見4名年輕人疑似為了拍攝「花瓣雨」的效果，不斷搖動盛開的櫻花枝條，導致花瓣四散，被質疑破壞自然景觀、未有日本人該有的文化禮儀。

事件曝光後，不少日本網友表達不滿，認為此舉不僅可能傷害樹木，甚至有折斷枝條的風險，更直言「這不只是失禮，簡直是恥辱」、「這不是對日本的侮辱嗎？」。也有人批評，為了在社群媒體上的按讚而做出不當行為，反映出部分日本年輕人缺乏基本公德心。

有網友指出，櫻花在日本文化中具有重要象徵意義，日本雖沒有在法律上明定國花，但一般普遍公認「櫻花」與「菊花」都是日本的國花，遭到如此粗暴的對待令人難以接受，「他們正在損害自身的文化認同」，甚至感嘆「簡直讓櫻花精靈都會哭泣，拜託，別再發出樹枝斷裂的聲音了」。另有留言諷刺道：「現在正值毛毛蟲季節，或許牠們會出來『反擊』」、「想請求舉辦一場毛毛蟲爆發的活動」，以幽默方式表達不滿。

此外，也有聲音質疑當事人是否為日本人，認為其行為與當地長期強調的公共禮儀不符；但若真的是日本人，「希望他能從頭開始學習成為日本人的意義，學習他們的認同」。較理性的網友則指出，無論國籍為何，在公共場所都應遵守基本規範，必須尊重自然環境與他人感受。

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