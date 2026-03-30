目測太胖不准登機 西南航空逼「大尺碼旅客」買2張票惹爭議

出國搭飛機，體型較豐滿的旅客如今可能面臨被迫支付「肥胖稅」的窘境。美國西南航空過去30年來以「大尺碼旅客友善」政策聞名，但該政策於今年1月悄悄畫下句點。近期，越來越多大尺碼旅客在社群平台上控訴，自己在地勤人員的「目測」下被攔截，若不當場自掏腰包多買一張機票，就會被拒絕登機。

據外媒報導，長期關注體型包容性議題的知名TikTok創作者薩米拉（Samyra Miller）一針見血地指出，西南航空這項新政策根本是針對大尺碼旅客收取「肥胖稅（Fat Tax）」。

過去，西南航空允許體型較大的旅客事先多買一個座位，並在事後無條件申請全額退費；若航班未客滿，甚至能在機場直接要求免費保留一個空位。然而，在面臨投資者的獲利壓力下，西南航空不僅取消了傳統的「自由入座」制，這項被譽為業界標竿的退費與免費給位政策也一併被砍除。

根據西南航空的最新條款，如今的評斷標準變得極度嚴苛且主觀： 「扶手」成生死線： 只要旅客的身體越過相鄰座位的邊界（以座椅扶手為界），就必須強制購買所需的額外座位。 地勤握有絕對生殺大權： 條款明訂，西南航空員工有絕對的「自由裁量權」，能以飛航安全為由，當場判定旅客是否需要多買一張票。

這項充滿不確定性的「肥胖稅」政策，讓許多旅客在登機門前經歷了極度高壓與難堪的時刻。旅客凱莉（Kari McCaw）上個月準備從康乃狄克州飛往拉斯維加斯出差時，就在報到櫃檯被地勤無情攔下，並下達了「買第二張票，否則不准飛」的最後通牒。

「我感到非常尷尬，但更多的是氣憤。他們只是隨意打量了我的身體，就武斷地下了定論。」凱莉在爆紅的控訴影片中表示，雖然自己確實需要使用安全帶延長器，但她的身型偏向前後豐滿，臀圍完全可以正常坐進一般16到17吋的飛機座椅內，過去也從未被要求買過兩張票。

目前，社群平台上已湧現近十支類似遭遇的血淚控訴影片。許多旅客表示，被地勤單獨挑出來強迫買票的過程，不僅像是一種公開羞辱，更讓原本就容易對搭機感到焦慮的人更加恐慌。隨著不滿情緒持續升溫，大批網友已在網路上串聯，揚言未來將無限期抵制西南航空。