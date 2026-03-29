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泰國淫僧騙老翁「做法事」竟變性侵 還發聖物誆騙：讓妻子更愛你

聯合新聞網／ 綜合報導
根據《The Thaiger》報導，泰國黎府巴沖縣一間寺廟近日爆出性醜聞。圖／AI生成
根據《The Thaiger》報導，泰國黎府巴沖縣一間寺廟近日爆出性醜聞。圖／AI生成

根據《The Thaiger》報導，泰國黎府巴沖縣一間寺廟近日爆出爭議事件。65歲資深僧人松猜（Somchai Taechapanyo）與一名男子阿春（Chon），被指控長期以「魅力提升儀式」為名，誘騙社區內年長男性參與，並在過程中涉及不當性行為。

當地居民與寺內僧人指出，松猜身兼清刊縣僧團領袖及寺廟住持，與阿春關係密切。兩人被目擊在寺內互動親密，包括牽手進出僧寮、日常相處過於親暱等情形，早已引發議論。

同寺僧人西派（Siphai Dhammakusaro）也向媒體證實，過去曾多次提醒松猜行為不妥，但對方未予理會。西派進一步指控，阿春會鎖定社區中年長男性，聲稱透過特定儀式可提升魅力、改善夫妻關係，誘使對方上門。

一名65歲受害者（化名Daeng）表示，曾在夜間被邀請進入住持住所，對方要求他配合儀式流程，包括脫去衣物，甚至涉及性行為。事後，阿春還以僧袍布料擦拭並交給他，宣稱帶回使用可讓妻子更加愛他。

事件曝光後，引發當地居民與信徒強烈反彈。松猜則在接受電視訪問時全盤否認，強調自己與阿春並無不當關係，也未參與相關儀式。松猜並表示，早已因居民投訴將阿春逐出寺廟。

為平息爭議，松猜已辭去住持與僧團職務，並離開原寺院。不過，截至目前，泰國國家佛教辦公室尚未對此案發表正式說明；在當事人離開僧團後，後續是否進一步追究法律責任，仍待觀察。

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