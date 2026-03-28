堪比地獄？失格乘客新幹線上「放縱雙腳」遭炎上 網揪身分疑是大咖模特兒

出國旅遊應留意當地的風俗民情，否則一不小心恐淪為「失格旅人」！日本一名網友分享，日前他搭乘新幹線時，發現一名外國乘客在車上大聲嚷嚷，甚至將腳踩在前座的椅背上，完全不遵守乘車禮儀。眼尖的網友根據照片特徵揪出當事人，指出該名脫序乘客疑似就是阿根廷模特兒旺達娜拉。

日本一名網友在社群平台X發文抱怨，近日他搭乘新幹線發現脫序的一幕，一名外國乘客未遵守乘車禮儀，在座位上大聲講電話，不僅把椅背放到最低的位置，還將鞋子踩在前座的椅背上。該網友崩潰表示，「本來想說不想坐在他們附近，沒想到我的位子就在正後方，簡直是地獄」。

該網友透露，自己買的是新幹線綠色車廂（Green Car）的座位，類似商務車廂的座位，萬萬想不到上車還能看見這荒唐的場面。他指出，這已經不是能不能把椅子往後倒的問題了，而是讓他產生「這些人是認真的嗎？」的狀況，更希望該則貼文能擴散出去，呼籲大家引以為戒。

貼文曝光後隨即掀起討論，其他人循著照片上包含服裝、隨身包等特徵，揪出該名外國客疑似就是阿根廷模特兒旺達娜拉（Wanda Nara）。眼尖的鄉民發現，旺達娜拉曾在社群平台分享乘坐新幹線的照片，甚至外媒Revista Para Ti也分享旺達娜拉的奈良遊記，進一步證實了網友們的推測。

然而，目前瀏覽旺達娜拉的個人Instagram，日本旅遊相關的貼文已不見蹤影。

根據Football Tribe Japan報導，旺達娜拉除了模特兒一職外，也是知名媒體人及企業家，也曾以經紀人身分的身分活躍於足球圈。旺達娜拉的私生活亦受到大眾關注，她是阿根廷足球運動員馬克西·洛佩斯及毛羅·伊卡爾迪的前妻。