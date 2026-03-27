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科幻恐怖片成真？ 科學家打造「無頭人」挑戰醫學倫理極限

聯合新聞網／ 綜合報導
科學家希望打造「無頭人」取代動物實驗。示意圖，非當事人。圖／ingimage
科學家希望打造「無頭人」取代動物實驗。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國舊金山一家生技新創公司異想天開，試圖打造沒有大腦、也沒有意識的「無頭人」，希望未來能夠取代動物實驗，甚至用作器官捐贈用途。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，生技新創公司R3 Bio的共同創辦人吉爾曼（Alice Gilman）與施隆多恩（John Schloendorn）提出一項新概念。他們希望能利用幹細胞與基因編輯技術，培養出有完整器官系統的「身體模型」（bodyoids）。這些「無頭人」雖然擁有人體器官，但不會培養大腦，確保「無頭人」沒有痛覺與意識，好藉此避免倫理爭議。

吉爾曼強調，這些「無頭人」並不是「缺少大腦的人」，而是「只保留需要功能」的器官培育。目前這項技術已經吸引許多億萬富翁投資，其中包括新加坡基金會「不老神龍」（Immortal Dragons）與創投企業家德雷珀（Tim Draper）。「不老神龍」執行長王博洋（Boyang Wang，音譯）表示，比起醫治人體，「直接替換器官」可能才是對抗疾病與老化的關鍵。

據了解，研究團隊目前已經有技術能製作「無頭老鼠」，未來將逐步挑戰靈長類，甚至人類細胞來源的模型。這些無頭軀體可以用於藥物測試或疫苗開發，有望終結數萬隻實驗動物的痛苦命運。

根據美國農業部資料顯示，截至2024年為止，每年仍有超過6萬隻靈長類動物被用於實驗，不少動物都必須在實驗過程承受劇烈痛苦，沒有任何止痛措施。R3 Bio公司主張，若以「完整人體系統模型」取代動物，不僅更貼近真實人體反應，也能同時觀察免疫、內分泌與代謝等人體系統。

除此之外，這項新技術也有望解決器官移植短缺的問題。目前美國約有10萬人在等待器官移植，要是能「客製化培養器官」，就能挽救數百萬人的生命。

不過，這樣的作法仍有倫理疑慮。史丹佛大學的生物倫理學家葛利里（Hank Greely）表示，即使這些軀體沒有大腦、無法感知痛苦，大眾仍可能對其外觀與概念產生強烈排斥感，可能不被社會大眾接受。

器官捐贈 動物實驗

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