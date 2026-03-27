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被雷怕了？日本企業對新進員工下「AI禁令」 老闆親曝慘痛經驗

香港01／ 撰文／奶茶妹
日本某房地產公司向新進員工下達AI禁令。示意圖／AI生成
日本某房地產公司向新進員工下達AI禁令。示意圖／AI生成

如今遇到問題先問AI似乎已成常態，不少公司企業也建議員工理性使用AI提高工作效率。但日本竟然有企業反其道而行，明令規定「禁止新進員工使用AI」。究竟是什麼原因，令公司寧願放棄高效工具，都要要求新人「由零做起」？

日前日本網上節目《ABEMA Prime》針對此職場話題展開深度探討，其中關於「過度依賴AI導致思考能力退化」的討論，更引起了一票上班族的強烈共鳴。

新進員工過分信任AI

而下達這項AI禁令的，是日本房地產科技公司Ielove Group的執行董事和田健太郎。他在節目中分享，公司曾將一個開發項目交給一名備受期待的新人，對方大膽使用了AI輔助，短短一星期就迅速完成任務。

但經過和田仔細核對後，發現其中的程式碼漏洞百出，竟然有超過800個需要修正的錯誤。最令人擔憂的是，這位新人完全不理解背後的邏輯，連自己錯在哪裡、該如何修改也毫無頭緒。事後該名新人坦言「當時以為AI給的一定是正確答案，完全把它當成神明一樣盲目跟從」。經歷這次教訓後，公司決定讓新人鍛鍊好基礎後才解禁AI，結果發現員工反而變得更具獨立思考能力。

腦科學家警告：不要太依賴AI

針對這種「遇到難題就依賴AI」的現象，東京大學專攻語言腦科學的教授酒井邦嘉指出，當員工說出「依賴AI」這句話時，其實就等同放棄最重要的「思考能力」。

教授直言，現在的AI其實並不完美，只是像拼貼圖片一樣在「合成文字」。更質疑現今職場是否過度追求效率，「教育和學習，是必須經過反覆犯錯並將知識刻印在腦海中的過程。若只為求快，連思考和寫作這些基本能力都交給AI，將會是非常危險的事。」

同時，節目上亦有「AI活用派」反駁，有企業老闆表示，自己日常處理工作時，有8成任務量都是交付由AI處理，認為待AI完成基礎設計後，人類反而可以集中精力，處理更高階、只有人腦才能應付的工作。

要學會正確使用AI

近畿大學資訊學研究所所長夏野剛更指出，懂得運用AI的確能提升工作效率，但同時對員工的要求門檻亦相應提高。而不少嘉賓都認同，正確使用AI前提是使用者必須具備分辨對錯的「基礎能力」。

網路紅人西村博之也表示，自己發現了ChatGPT底層邏輯是「迎合使用者」，隨時會給出你喜歡的錯誤答案。若員工無力糾錯，只會產出毫無價值的垃圾。因此，如果員工本身缺乏能力去糾正錯誤，就只會不斷產出毫無價值的內容。藝人Aochanpe也總結，「AI是讓優秀人才『聰明地偷懶』的工具，不是讓無能者將所有工作推卸給它的萬能機械人。」

網友兩極熱議：禁用AI太守舊

對此，有網友大讚公司做法，認為剛進公司時那段不依賴AI的底層磨練期是必須的，「連對 AI 的回答抱持疑問的能力都沒有，就等於對事物的本質毫無理解」。有人更狠批新人盲從的心態，「『當時以為AI給的一定是正確答案』，會有這種認知已經太危險了」。

對此，亦有網友認為下達AI禁令的做法太守舊，其實早在AI出現之前，職場上就充滿了只會「Copy & Paste」而不動腦的人，所以真正重要的是教導員工如何正確地使用AI。

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文章授權轉載自《香港01》

日本 AI 人工智慧 新人 職場

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