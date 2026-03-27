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星巴克杯上「秘密留言」惹議 女客讀完崩潰：再也不來了

聯合新聞網／ 綜合報導
店員在杯身的「玩笑」留言，讓女子看了十分尷尬。示意圖／ingimage
店員在杯身的「玩笑」留言，讓女子看了十分尷尬。示意圖／ingimage

星巴克買咖啡，有時店員會在杯身上塗鴉或留言，為顧客帶來更暖心的消費體驗。國外一名女子日前到星巴克點餐，就遇到店員留言，不過店員留言的內容讓她感到十分尷尬，甚至說她以後不敢回去消費了。

據《鏡報》（Mirror）報導，女子艾莉（Ari Chance）日前與雙胞胎姊妹諾伊（Noe Chance）到星巴克點餐，將尷尬的過程拍成影片上傳到TikTok。畫面中，其中一人拿著剛買的咖啡杯，杯身上方寫著「secret message（秘密留言）」，還畫了一個大箭頭，指向杯底的警語區域，看起來像是店員刻意留下的驚喜。

她們循著箭頭的方向一看，發現本來杯底印了一句提醒「小心，飲品非常燙」（Careful, the beverage you're about to enjoy is extremely hot.），不過店員用筆劃掉部分文字，重新組合成一句：「小心，你非常火辣（Careful, you’re extremely hot）。」

雖然看起來是在稱讚顧客的外貌，但這樣的留言卻讓當事人覺得不自在。影片中姊妹倆說這樣的「玩笑」已經踩到她們的界線，讓她們覺得很尷尬，之後都不敢去同一間店消費了。

許多網友看完影片後意見兩極，有人覺得店員創意十足、甚至有點浪漫，但也有人認為這樣的內容過於私密，尤其在陌生人之間，容易讓人感到被冒犯。有網友也指出，服務業人員在與顧客互動時，應該要避免涉及外貌或身體相關的評論，因為就算是出於善意，也可能造成壓力或誤解。

星巴克 店員 顧客

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