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不租房改住飯店還更省！美國夫妻靠住飯店每年多存38萬元

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一對夫妻靠住飯店每年省下38萬元。示意圖／ingimage
美國一對夫妻靠住飯店每年省下38萬元。示意圖／ingimage

美國一對夫妻因負擔不起高額房租，乾脆改住飯店，沒想到不僅生活穩定，還意外每年省下約1萬2,000美元（約新台幣38萬3,000元），成為另類「省錢神招」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，47歲的瑪蘭達（Maranda Bowers）與40歲丈夫約翰（John Bowers）原本住在佛羅里達州，他們租下一棟兩層三房住宅，每月房租高達2,300美元（約新台幣7萬3,000元）。不過在2023年，約翰在工作時受傷，導致收入驟減，家裡頓時失去主要收入來源。

經營清潔公司的瑪蘭達實在無法負擔房租，夫妻倆本來暫住在親友家，後來便決定搬進飯店長住，從此展開「飯店人生」。目前他們每週支付307美元（約新台幣9,800元），入住一間雙人房，這筆費用已經包含水電、網路與停車，換算下來，每月支出甚至低於之前的房租，甚至還不用付押金。

瑪蘭達說，住在飯店最棒的優點就是「費用固定、沒有變數」，她通常一次預訂6個月，清楚知道每週支出是多少。「比起每月湊一大筆房租，準備每週的費用輕鬆多了。」

房間內設有簡易廚房與雙爐灶，還有全尺寸冰箱，讓他們能自行料理三餐。飯店還提供兩週一次的清潔服務，也會每日更換床單。入住飯店以後，瑪蘭達還在飯店裡準備感恩節與聖誕節大餐，招待其他房客。

雖然空間不大，瑪蘭達仍利用隔板打造工作區，讓房間更像公寓。她坦言，雖然生活簡樸，但「換來的自由與存款很值得」。過去兩年，夫妻倆平均每月可存下1,000美元（約新台幣3萬2,000元）。他們計畫未來用這筆錢購買土地，打造一間小型住宅，過更簡單自在的生活。

「我們的孩子都長大了，不需要大房子。」瑪蘭達說，「比起把錢全砸在房租上，我們更想旅行、好好過生活。」

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