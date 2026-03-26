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噁！67歲占星師恐嚇人妻「丈夫會死」逼性侵 58段不雅影片被搜出

聯合新聞網／ 綜合報導
印度一名67歲男子阿肖克以占星師身分行騙，涉嫌長期性侵並恐嚇女性。圖擷自X
印度一名67歲男子阿肖克以占星師身分行騙，涉嫌長期性侵並恐嚇女性。圖擷自X

根據《印度時報》報導，印度馬哈拉施特拉邦納西克（Nashik）一名67歲男子阿肖克・卡拉特（Ashok Kumar Kharat），以占星師身分行騙，涉嫌長期性侵並恐嚇女性，目前已遭警方逮捕並收押。

警方指出，卡拉特曾是商船、海軍退役人員，並以「Captain（船長）」之名從事占星活動。案件源於一名女性報案，指控自2022年至2025年期間，遭對方多次性侵。

根據調查，受害女子最初在2019年與親友一同前往尋求婚姻建議，後來於2022年再次聯繫卡拉特。當時對方給予她一條護身符，並要求不可取下；然而女子在考試期間曾將其取下，不久後婚事告吹，進一步加深對占星師的信任。

警方表示，卡拉特藉此聲稱自己擁有「神力」，並要求女子配合進行各種儀式，甚至提供會讓人身體麻木的混合物，藉機首次性侵。之後更以「若不配合將無法結婚」為由進行威脅。

即便女子後來已結婚，卡拉特仍持續操控並恐嚇她，甚至以「不服從就會害死丈夫」進行威逼，相關行為持續至2025年12月。

警方在卡拉特住處搜出文件、手槍與彈藥，並在隨身碟中發現58段影片，其中包含多段不雅內容。目前當局已成立特別調查小組（SIT），由高階警官主導調查，並持續追查是否涉及其他受害者或更廣泛關係網絡。

印度內政官員也公開呼籲，若有其他受害者，應勇敢出面，政府將提供保護並嚴查相關案件。

丈夫 影片 印度 性侵

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