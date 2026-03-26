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「人肉快遞」！嫌回鄉車票太貴 印度翁遭家人塞麻布袋當包裹寄出險窒息

香港01／ 撰文：桃樂斯
印度有老翁被家人塞進麻布袋，欲將其當快遞寄出險窒息。（網上影片截圖）
印度有老翁被家人塞進麻布袋，欲將其當快遞寄出險窒息。（網上影片截圖）

真人版「人肉快遞」！印度有民眾計劃回鄉慶祝新年，但因節日期間車票昂貴，加上座位緊張，竟然將家中老翁塞進麻布袋，打算將對方當作快遞寄送回鄉。快遞公司員工察覺包裹異常繼而揭發事件，而老翁因長時間被困在密閉空間，呼吸困難險窒息，但眾人之後仍堅持職員為他們寄送「包裹」，職員無奈只能報警處理。

警方事後將涉案等人帶回警署，他們解釋當時想拍攝短片，以突顯在節日期間，車票昂貴和經常售罄，想證明「人肉快遞」比起買車票和火車票還容易。而經勸導後，眾人就事件拍片致歉，承認以上行為是不負責任，答應往後不會再嘗試類似舉動，獲無條件釋放。

嫌回鄉車票貴！ 老翁被塞麻布袋險被當「包裹」寄出

綜合印度媒體等報道，事發於3月17日，正值印度部分地區的新年－烏加迪節（Ugadi），和華人社會農曆新年類似，不少民眾都會趁節日回鄉和親友團聚，又進行大掃除象徵迎接新開始。不過大批民眾回鄉，自然超出交通負荷，除了車票昂貴，座位更是一票難求，而班加羅爾（Bangalore）就有人疑似為了節省車費，竟然試圖將活生生的人塞進麻布袋內，打算當作包裹寄送回鄉。

麻布袋異常晃動 快遞公司職員察異常後揭發

從網上流出的影片可見，先有2名壯男捧起1個大型白色麻布袋走到快遞公司門外。而店內的閉路電視畫面顯示1名女子連同丈夫、奶奶、姐夫，要求快遞公司職員將包裹寄往門格洛爾市（Mangalore），但由於他們沒有明確說明包裹為何物，加上麻布袋出現異常晃動，職員於是要求眾人打開檢查，惟遭對方拒絕，更被催促盡快將「貨物」寄出。

老翁呼吸困難 急救後幸無生命危險

最終職員揭發1名老翁匿藏在麻布袋內，而老翁因長時間被困密閉環境，神情痛苦且呼吸困難，職員見情況危急，並對其進行初步急救，所幸老翁並無生命危險，但家人們仍堅持要職員為其處理「包裹」，理由居然是他們已經費力將「包裹」送到快遞公司，職員無奈只好報警處理；涉事一家人則在警方到場前匆忙離去。

為「博流量」拍片以示對交通不滿 警勸導下致歉

警方事後尋獲涉案等人，對方解釋由於節日期間車費高昂，加上巴士車票經常售罄，於是策劃拍攝短片，藉此表達對交通費不滿，和證明「人肉快遞」或是出行的唯一選擇。而經警方勸導和嚴厲警告後，眾人拍片就事件發表道歉聲明，承認該行為不負責任，同時承諾往後不會再嘗試類似舉動，最終獲無條件釋放。

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文章授權轉載自《香港01》

包裹 印度

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