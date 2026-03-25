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考139次…波蘭男子苦讀7年通過駕照筆試 後頭1關失敗全部重來

聯合新聞網／ 綜合報導
男子重考139次才終於考過筆試。示意圖／ingimage
男子重考139次才終於考過筆試。示意圖／ingimage

波蘭一名男子為了考過駕照筆試，竟整整挑戰139次才成功。整個考試過程耗時7年、花費高達1,800歐元（約新台幣6萬6,000元），誇張經歷不只讓男子成為話題焦點，也被網友戲稱是「史上最有毅力的考生」。

ODDITYCENTRAL報導，這名來自塔爾努夫（Tarnów）的男子，從2017年就開始參加駕照筆試。依照波蘭規定，考生必須先通過電腦筆試，才有資格報考實際上路的路考。多數人通常只需1到3次就能過關，但他卻一次又一次卡關，直到第139次才終於成功。

小波蘭省道路交通中心（Małopolska Road Traffic Centre）近日公布這起案例，引發網友熱議。中心主任古古爾（Paweł Gurgul）表示，這名考生從來沒有放棄考試，「看得出來駕照對他非常重要」，目前他已準備進入下一關，進行實地駕駛考試。

據悉，男子使用的是考試練習的「試用版」題庫，內容不完整，可能是因為這樣才導致他考試頻頻失分。後來男子改用完整版題庫，成績才逐漸進步，最後順利過關。

不過男子的挑戰還沒結束。若是他接下來路考失敗，就必須重新通過筆試，才能再次取得應考資格。換句話說，男子要是路考失敗，就可能再度踏上漫長的「重考之路」，可以說是「壓力山大」。

儘管重考139次已經讓人瞠目結舌，但這並不是波蘭當地重考的最高紀錄。據當地媒體報導，之前一名來自彼得庫夫特里布納爾斯基（Piotrków Trybunalski）的考生，花了17年、共考了163次才通過筆試，驚人毅力使眾人跌破眼鏡。

駕照 波蘭 路考

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