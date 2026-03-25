衣服超多卻不知道穿啥？ 專家曝斷捨離「最常漏一步」：難怪丟不掉

又到了換季時節，面對衣櫃裡堆積如山的衣服，時常感到無從下手。對此，國外時尚心理學家點出了一個許多人都會忽略，卻極度有效的整理衣服關鍵步驟，那就是「直接穿上它」。

根據外媒《Bustle》報導，許多人在整理衣櫃時容易感到心力交瘁。時尚心理學家莎拉・承麥克法蘭（Sarah Seung-McFarland）博士解釋，這是因為衣物往往承載著濃厚的情感意義。

「這些單品可能代表著某段回憶、關係，甚至是我們曾經認同的某個版本的自己。」她指出，這就是為什麼你始終捨不得丟掉大學時期的毛衣，或是第一份工作買的洋裝。「人們在整理的往往不只是衣服，而是回憶與自我認同。」

此外，「總有一天會穿到」的迷思也是一大阻礙。那件為了想像中「去上手拉胚課程」而買的吊帶褲，或是掛在角落幾乎沒碰過的黑色皮裙，都代表著我們對理想生活的渴望，反而讓我們難以評估這些衣物是否還適合現在的自己。

為了解決這個痛點，近期在TikTok上掀起了一股「全部試穿（Put it on or put it out）」的換季整理風潮。許多創作者在斷捨離時，不再只是把衣服拿起來在鏡子前比對，而是「真的把每一件衣服都穿到身上」。

這聽起來似乎是個理所當然的動作，但實際操作後卻能帶來意想不到的效果。當你穿上那件猶豫不決的裙子或外套時，立刻就能感受到它是否還合身、材質是否會扎人，以及穿起來是否還能讓你感到自信。

承麥克法蘭博士非常贊同這個做法，她表示：「試穿每一件衣服，能讓人們從『想像』它如何融入生活，轉變為『在當下實際體驗』它。」