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真實版《航站情緣》？美男稱「戰爭因素」滯留機場10天 泰官員駁：騙流量

聯合新聞網／ 綜合報導
機場示意圖。圖／AI生成
機場示意圖。圖／AI生成

一名美國男子在Instagram上記錄他「住在」泰國素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport，機場代碼BKK）長達10天的生活，引發關注。

根據《TheThaiger》報導，該男子3月15日從新加坡飛抵泰國，預計前往東南亞某國轉機，最終返回美國。然而泰國移民官在入境審查時，認為該男子外觀狀態有所異常，拒絕他的入境申請。

泰國移民局第二分局指揮官卡塔通少將（Pol Maj Gen Kathathorn Khamthiang）解釋，依照規定，載送旅客入境的航空公司有責任照顧、安排航班將被拒絕入境的旅客送往目的地，然而該男子在IG表示，因為戰爭關係，他無法負擔漲價機票，不斷標註航空公司，要求航空公司「做正確的事（do the right thing）」。

卡塔通少將認為，在男子滯留在機場的日子裡，航空公司善盡職責和規定照顧他，該男只是為了博取流量以賺取捐款，呼籲民眾不要被利用。該男子最終順利離開泰國，他的最新貼文顯示，已入境美國國土。

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