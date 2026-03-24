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剩菜原封不動！日男自備午餐「連盤帶菜」塞包包 網笑翻：是個狠角色

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網友分享，公司的新人自帶便當，竟是將剩菜連同家中碗盤一起帶來。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
日本網友分享，公司的新人自帶便當，竟是將剩菜連同家中碗盤一起帶來。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

現代不少學生、上班族習慣自己帶便當，不僅可以省下外食的錢，也較能吃得健康、均衡飲食。日本一名從事焊接工作的網友分享，某天問起新進後輩是否有帶便當，對方淡定回答「吃昨天的剩菜」，沒想到午休時間一到，這位新人竟從包包裡直接端出「家裡的陶瓷碗盤」，衝擊的畫面令他當場笑了出來。

日本網友俊樹（としき，暫譯）的興趣是焊接，目前在兵庫縣的一家配管工程與焊接加工公司擔任專務。日前，俊樹在社群平台X分享職場趣聞，某日上班時他問新人有沒有準備便當，新人回覆「午餐是昨天的剩菜」，俊樹原先不以為意，沒想到中午時，竟眼睜睜看著新人從包裡掏出「裝著剩菜的碗盤」，讓他瞬間笑出來。

從照片可見，新人拿出一碗配有梅乾的白飯，以及一盤烤好的魚搭上海苔，兩者都只用保鮮膜封起來。與一般常用便當盒或玻璃碗盛裝午餐的方法不同，新人直接將昨晚的剩菜「原封不動」變成隔日午餐，新奇的做法令人驚艷。

俊樹接受日本媒體ENCOUNT採訪時表示，新人是位個性認真且有責任感的30多歲男性。俊樹解釋，由於前一天進行焊接作業時，新人被焊接強光傷到眼睛，當天早上比較晚起床，因為怕遲到才會選擇將裝有午飯的碗及盤子直接帶來。針對如此新穎的帶便當方式，新人則認為，「這樣就不用多洗一個便當盒，簡直是一石二鳥」。

貼文曝光後立刻獲得廣大迴響，許多網友吐槽「看來公司是來了個狠角色」、「太豪邁了」、「完全超出想像，真的會笑出來」，也有人意外找到同類「竟然有人跟我一樣」、「我老婆偶爾也會這樣做」。

日本 便當 新人

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