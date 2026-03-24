安養機構成犯罪溫床…志工闖失智婦房間性侵逞慾！女兒透過監視器見證惡行

原本以為能讓母親安享晚年，沒想到安養機構竟成犯罪溫床！美國洛杉磯日前爆發一起駭人聽聞的性侵案，一名長期在機構服務的志工，竟趁隙對失智長者伸出魔爪。這起令人髮指的惡行，全被家屬安裝的遠端監視器錄下，關鍵影像也成為男子逞慾的鐵證。

綜合外媒報導，這起醜聞發生在洛杉磯拉米拉達岡長者生活社區（La Mirada Heights Senior Living Community）。39歲的志工阿爾瓦拉多（Jonathan Alvarado）平時負責在院內彈奏鋼琴。未料，他竟在去年闖入一名患有失智症的61歲長者房內性侵對方。

根據監控畫面顯示，阿爾瓦拉多先在房內脫下衣物，犯案後甚至將保險套丟入垃圾桶並重新穿衣，惡劣過程全被攝影機拍下。

受害者女兒安德森（Camyl Anderson）表示，由於母親患有失智症，家屬先前特地在房內裝設監控設備。案發當天，安德森在工作時手機不斷跳出動態通知，「當我查看畫面時，竟看到一名男子坐在我媽床上穿鞋，一副準備離開的樣子」。更令她毛骨悚然的是，該名陌生男子已在房內待了一個多小時。

她隨即致電機構，「護理人員回報我母親全身赤裸，且對發生的事毫無頭緒。」安德森憤而火速趕往現場並報警處理。

目前阿爾瓦拉多面臨「強姦罪」及「對受監護成年人猥褻」等兩項重罪指控。然而，家屬的怒火不僅指向兇手，安德森更痛批安養機構管理鬆散、未盡防範之責，形同為嫌犯提供可乘之機。律師韋斯特摩蘭（Dominique Westmoreland）強調，社會對長者照護機構本應有基本安全期待，但本案顯示相關保障明顯不足。目前安德森已對機構與嫌犯提起民事訴訟，求償2500萬美元（約新台幣8億元）。

同時，安德森也對檢警的調查速度感到不滿，並質疑案情未公開透明，恐有其他受害者尚未被發現。對此，洛杉磯郡檢察官聲明回應，案件因需補充調查而稍有延遲，被告已於今年1月出庭。檢方強調，本案由洛杉磯郡警局負責調查，目前尚未接獲其他潛在受害者的相關通報。

涉案機構則發表書面聲明，強調「住戶安全與福祉為首要考量」，對指控深感震驚並將全力配合調查；但以「案件審理中」及「尊重隱私」為由，拒絕對細節進一步評論。