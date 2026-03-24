快訊

「豆腐媽媽」替身墜樓賣命酬勞曝光！未婚妻痛揭畫面泣訴：二度傷害

逃亡多天抓到了！中油「最貪執行長」徐漢在台東落網

聽新聞
0:00 / 0:00

安養機構成犯罪溫床…志工闖失智婦房間性侵逞慾！女兒透過監視器見證惡行

聯合新聞網／ 綜合報導
美國洛杉磯日前爆發一起駭人聽聞的性侵案，一名長期在機構服務的志工，竟趁隙對失智長者伸出魔爪。這起令人髮指的惡行，全被家屬安裝的遠端監視器錄下，關鍵影像也成為男子逞慾的鐵證。示意圖／Ingimage
美國洛杉磯日前爆發一起駭人聽聞的性侵案，一名長期在機構服務的志工，竟趁隙對失智長者伸出魔爪。這起令人髮指的惡行，全被家屬安裝的遠端監視器錄下，關鍵影像也成為男子逞慾的鐵證。示意圖／Ingimage

原本以為能讓母親安享晚年，沒想到安養機構竟成犯罪溫床！美國洛杉磯日前爆發一起駭人聽聞的性侵案，一名長期在機構服務的志工，竟趁隙對失智長者伸出魔爪。這起令人髮指的惡行，全被家屬安裝的遠端監視器錄下，關鍵影像也成為男子逞慾的鐵證。

綜合外媒報導，這起醜聞發生在洛杉磯拉米拉達岡長者生活社區（La Mirada Heights Senior Living Community）。39歲的志工阿爾瓦拉多（Jonathan Alvarado）平時負責在院內彈奏鋼琴。未料，他竟在去年闖入一名患有失智症的61歲長者房內性侵對方。

根據監控畫面顯示，阿爾瓦拉多先在房內脫下衣物，犯案後甚至將保險套丟入垃圾桶並重新穿衣，惡劣過程全被攝影機拍下。

受害者女兒安德森（Camyl Anderson）表示，由於母親患有失智症，家屬先前特地在房內裝設監控設備。案發當天，安德森在工作時手機不斷跳出動態通知，「當我查看畫面時，竟看到一名男子坐在我媽床上穿鞋，一副準備離開的樣子」。更令她毛骨悚然的是，該名陌生男子已在房內待了一個多小時。

她隨即致電機構，「護理人員回報我母親全身赤裸，且對發生的事毫無頭緒。」安德森憤而火速趕往現場並報警處理。

目前阿爾瓦拉多面臨「強姦罪」及「對受監護成年人猥褻」等兩項重罪指控。然而，家屬的怒火不僅指向兇手，安德森更痛批安養機構管理鬆散、未盡防範之責，形同為嫌犯提供可乘之機。律師韋斯特摩蘭（Dominique Westmoreland）強調，社會對長者照護機構本應有基本安全期待，但本案顯示相關保障明顯不足。目前安德森已對機構與嫌犯提起民事訴訟，求償2500萬美元（約新台幣8億元）。

同時，安德森也對檢警的調查速度感到不滿，並質疑案情未公開透明，恐有其他受害者尚未被發現。對此，洛杉磯郡檢察官聲明回應，案件因需補充調查而稍有延遲，被告已於今年1月出庭。檢方強調，本案由洛杉磯郡警局負責調查，目前尚未接獲其他潛在受害者的相關通報。

涉案機構則發表書面聲明，強調「住戶安全與福祉為首要考量」，對指控深感震驚並將全力配合調查；但以「案件審理中」及「尊重隱私」為由，拒絕對細節進一步評論。

相關新聞

耳機不見！AirPods掉水溝撿不到 他買「1物」當釣竿救援：最浪費的開銷

藍芽無線耳機雖攜帶方便，但最怕弄不見或掉在撿不到的地方。日本一名網友分享，日前外出時不慎將AirPods Pro3弄掉，一邊耳機就這麼掉進水溝裡。崩潰之際，他火速前往附近的商店，買了條...

安養機構成犯罪溫床…志工闖失智婦房間性侵逞慾！女兒透過監視器見證惡行

原本以為能讓母親安享晚年，沒想到安養機構竟成犯罪溫床！美國洛杉磯日前爆發一起駭人聽聞的性侵案，一名長期在機構服務的志工，竟趁隙對失智長者伸出魔爪。這起令人髮指的惡行，全被家屬安裝的遠端監視器錄下…

扭曲師生戀！她撞見女教師和學生「車內煲愛」嚇壞 報警揪出數千則示愛簡訊

美國俄亥俄州哥倫布市（Columbus）一位高中教師與男學生逾越師生界線和倫理，發展不當關係，不僅頻繁傳送曖昧訊息，更有接吻、撫摸等親密接觸。但紙包不住火，這段關係最終在兩人「車內煲愛」…

握壽司被嗆「別用摸過GG的手捏」 明日花綺羅戴「防護罩」高EQ回擊

日本前AV女優明日花綺羅（明日花キララ）因甜美的臉蛋、姣好的身材，不時成為鄉民關注的焦點，縱使自暗黑界引退，仍話題不斷。近日，明日花綺羅上傳一段製作「杜拜巧克力麻糬壽司」的影片，分享過去曾因用手握壽司，而被酸民嗆「別用摸過GG...

拜山活春宮！馬來西亞全裸男女墓碑前激戰遭「活捉」 報警下場慘了

清明節臨近孝子賢孫拜山的日子，但竟然有人在先人面前上演「活春宮」？馬來西亞網絡瘋傳影片，一處華人墓地內，有1對裸體男女在墓碑面前進行性行為，遭1名華裔女子撞破「活捉」，拍片怒斥。男女被撞破慌忙穿起衣物並道歉，但女子不接受，堅持報警處理。

相差24歲黃昏戀！老人院6旬翁娶91歲婆婆 相識3個月閃婚修成正果

真愛無分年齡！馬來西亞有老人院一對相差24年的姊弟戀，在相識不足3個月便決定結婚，院方更為兩人辦了一場溫馨的婚禮，在親友與院友的見證祝福下，順理結為夫婦。新娘指其實新郎未有向她求婚，但仍發表愛的宣言，「但我想跟他一起生活，所以我們就結婚」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。