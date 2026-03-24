扭曲師生戀！她撞見女教師和學生「車內煲愛」嚇壞 報警揪出數千則示愛簡訊

美國俄亥俄州哥倫布市（Columbus）一位高中教師與男學生逾越師生界線和倫理，發展不當關係，不僅頻繁傳送曖昧訊息，更有接吻、撫摸等親密接觸。但紙包不住火，這段關係最終在兩人「車內煲愛」時被家長撞見，徹底曝光。女教師吃上官司，並在今年2月4日在富蘭克林縣普通訴訟法院（Franklin County Common Pleas Court）正式認罪。

28歲的賈梅拉．達布比（Jamelah Daboubi），任教於「地平線科學學院」（Horizon Science Academy），負責10年級的課程。而根據外媒報導，該案件於2025年4月2日爆發。當時男學生的監護人——也就是他的姑姑，意外撞見自己15歲的姪子，正和女老師達布比在車內進行親密接觸，隨即報警處理。

警方隨後前往哥倫布市東北部的薩拉多溪徑調查，男學生在訊問中坦承，他與老師來往已持續數月，調查人員扣押學生的手機後發現，兩人在幾個月內往來極為頻繁，通話記錄達數百通，簡訊更高達數千則，內容極其露骨，甚至包含互訴情衷的字句。不僅如此，雙方還曾發生親吻、撫摸等親密行為，甚至發生關係，顯然已超出師生相處的界線。

案發不久後，達布比遭校方開除，原先她面臨兩項「性侵犯」（sexual battery）罪名，但在與檢方達成認罪協議後，罪名修訂為情節較輕的嚴重性猥褻，以及和未成年人發生非法性行為。對此，法院建議判處其五年社區監管、持續接受心理諮詢、吊銷教師資格證並進行社區服務，最高刑期為18個月監禁。作為認罪協議的一部分，達布比必須登記為二級性罪犯。