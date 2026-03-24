耳機不見！AirPods掉水溝撿不到 他買「1物」當釣竿救援：最浪費的開銷

藍芽無線耳機雖攜帶方便，但最怕弄不見或掉在撿不到的地方。日本一名網友分享，日前外出時不慎將AirPods Pro3弄掉，一邊耳機就這麼掉進水溝裡。崩潰之際，他火速前往附近的商店，買了條「磁吸充電線」，把它當作釣竿並成功釣回耳機，宛如「生活智慧王」的救援方式也掀起討論。

日本網友NIKE（ニケ）去年9月，才花39800日圓（約新台幣8035元）入手新耳機AirPods Pro3，沒想到使用才約半年左右就出意外。本月21日，NIKE發文分享悲劇，只見他的一顆耳機掉進水溝裡，且水溝蓋是被螺栓固定住的類型，完全打不開，讓NIKE相當頭痛。

然而，方法是「人想出來的」，NIKE突發奇想跑到附近的店家，買了條含稅價約4780日圓（約新台幣964元）的Apple Watch磁吸充電線，將其當作釣竿，結合兩者的磁吸功能，將掉進水溝內的耳機緩緩地吸上來，成功撿回耳機化解窘境。

NIKE也將照片分享到社群平台X，形容為「這簡直是世界上最浪費的開銷」，並自嘲「明明沒有Apple Watch卻擁有這條充電線的人，全世界大概只有我吧」。

堪比「生活智慧王」的救援方式，瞬間在網路掀起熱烈討論，也意外釣出許多「耳機掉水溝」的過來人，分享利用雙面膠、衣架等工具撈回耳機的經驗。另外，也有網友分享日本百元商店好物「磁力拾物棒」，可透過前端的磁鐵吸力取回附帶磁力的掉落物。

由於部分藍芽無線耳機的價格都不算低，不小心弄不見總會讓人心急如焚，《科技玩家》過去曾報導，有神人做出「Lost Map （落失地圖 ）」網站供大眾使用，可透過地圖上標記遺失位置，讓網友們可以互助幫忙找遺失物。

而不少人若AirPods遺失，也會透過定位功能找尋，過去也曾有人將充電盒忘在飛機上，透過定位意外發現充電盒出現在廈門和曼谷等地的機場，意外成為「空中飛人」的奇景。