快訊

川普5天暫緩令僅限能源設施！外媒爆料伊朗5類設施「美軍照打不誤」

員林百果山削臉虐殺案...吳嫌曾撞死人判刑11年 今年初才出獄又犯案

聽新聞
0:00 / 0:00

耳機不見！AirPods掉水溝撿不到 他買「1物」當釣竿救援：最浪費的開銷

聯合新聞網／ 綜合報導
無線藍芽耳機因攜帶方便，成為許多人日常必備的用品。圖為AirPods Pro2。圖／美聯社
無線藍芽耳機因攜帶方便，成為許多人日常必備的用品。圖為AirPods Pro2。圖／美聯社

藍芽無線耳機雖攜帶方便，但最怕弄不見或掉在撿不到的地方。日本一名網友分享，日前外出時不慎將AirPods Pro3弄掉，一邊耳機就這麼掉進水溝裡。崩潰之際，他火速前往附近的商店，買了條「磁吸充電線」，把它當作釣竿並成功釣回耳機，宛如「生活智慧王」的救援方式也掀起討論。

日本網友NIKE（ニケ）去年9月，才花39800日圓（約新台幣8035元）入手新耳機AirPods Pro3，沒想到使用才約半年左右就出意外。本月21日，NIKE發文分享悲劇，只見他的一顆耳機掉進水溝裡，且水溝蓋是被螺栓固定住的類型，完全打不開，讓NIKE相當頭痛。

然而，方法是「人想出來的」，NIKE突發奇想跑到附近的店家，買了條含稅價約4780日圓（約新台幣964元）的Apple Watch磁吸充電線，將其當作釣竿，結合兩者的磁吸功能，將掉進水溝內的耳機緩緩地吸上來，成功撿回耳機化解窘境。

NIKE也將照片分享到社群平台X，形容為「這簡直是世界上最浪費的開銷」，並自嘲「明明沒有Apple Watch卻擁有這條充電線的人，全世界大概只有我吧」。

堪比「生活智慧王」的救援方式，瞬間在網路掀起熱烈討論，也意外釣出許多「耳機掉水溝」的過來人，分享利用雙面膠、衣架等工具撈回耳機的經驗。另外，也有網友分享日本百元商店好物「磁力拾物棒」，可透過前端的磁鐵吸力取回附帶磁力的掉落物。

由於部分藍芽無線耳機的價格都不算低，不小心弄不見總會讓人心急如焚，《科技玩家》過去曾報導，有神人做出「Lost Map （落失地圖 ）」網站供大眾使用，可透過地圖上標記遺失位置，讓網友們可以互助幫忙找遺失物。

而不少人若AirPods遺失，也會透過定位功能找尋，過去也曾有人將充電盒忘在飛機上，透過定位意外發現充電盒出現在廈門和曼谷等地的機場，意外成為「空中飛人」的奇景。

耳機 AirPods 日本 充電線

延伸閱讀

握壽司被嗆「別用摸過GG的手捏」 明日花綺羅戴「防護罩」高EQ回擊

遊台搭公車語言不通 台灣嬤「1暖舉」幫解圍…印度客感動：種族歧視只存在網路

收訊不好不是你問題！餐廳疑私設訊號遮蔽器拚翻桌率 NCC警告：可罰20萬

真的是小學生？日本辣妹網紅曬「亮粉畢業照」 成熟外型引網驚呼

相關新聞

握壽司被嗆「別用摸過GG的手捏」 明日花綺羅戴「防護罩」高EQ回擊

日本前AV女優明日花綺羅（明日花キララ）因甜美的臉蛋、姣好的身材，不時成為鄉民關注的焦點，縱使自暗黑界引退，仍話題不斷。近日，明日花綺羅上傳一段製作「杜拜巧克力麻糬壽司」的影片，分享過去曾因用手握壽司，而被酸民嗆「別用摸過GG...

耳機不見！AirPods掉水溝撿不到 他買「1物」當釣竿救援：最浪費的開銷

藍芽無線耳機雖攜帶方便，但最怕弄不見或掉在撿不到的地方。日本一名網友分享，日前外出時不慎將AirPods Pro3弄掉，一邊耳機就這麼掉進水溝裡。崩潰之際，他火速前往附近的商店，買了條...

拜山活春宮！馬來西亞全裸男女墓碑前激戰遭「活捉」 報警下場慘了

清明節臨近孝子賢孫拜山的日子，但竟然有人在先人面前上演「活春宮」？馬來西亞網絡瘋傳影片，一處華人墓地內，有1對裸體男女在墓碑面前進行性行為，遭1名華裔女子撞破「活捉」，拍片怒斥。男女被撞破慌忙穿起衣物並道歉，但女子不接受，堅持報警處理。

相差24歲黃昏戀！老人院6旬翁娶91歲婆婆 相識3個月閃婚修成正果

真愛無分年齡！馬來西亞有老人院一對相差24年的姊弟戀，在相識不足3個月便決定結婚，院方更為兩人辦了一場溫馨的婚禮，在親友與院友的見證祝福下，順理結為夫婦。新娘指其實新郎未有向她求婚，但仍發表愛的宣言，「但我想跟他一起生活，所以我們就結婚」。

隱身足壇的男同性戀：坎坷的出櫃歷史，如今足球場夠性別友善了嗎？

出生自英國的法薩努（Justin Fashanu）在1990年成為首位公開出櫃的男子職業足球運動員，他也是英國首位身價達百萬英鎊的非裔足球運動員。

3兒全都敗家…星國母死心各給25元、遺產全留親妹 幼子爭產下場慘

新加坡1名七旬老婦早年因丈夫拋妻棄子，成為單親媽媽後到停車場當管理員賺錢養家，其後再婚兼協助丈夫處理生意，自己同時創業經營女傭介紹所，在當地頗有名氣。至第二任丈夫過世後，老婦的3名兒子非常不長進，管理公司不善兼欠債、偷賣母親物業、吸毒販毒，以及犯罪入獄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。