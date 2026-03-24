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握壽司被嗆「別用摸過GG的手捏」 明日花綺羅戴「防護罩」高EQ回擊

聯合新聞網／ 綜合報導
明日花綺羅上傳一段製作「杜拜巧克力麻糬壽司」的影片。圖／取自明日花綺羅X@asukakiraran
明日花綺羅上傳一段製作「杜拜巧克力麻糬壽司」的影片。圖／取自明日花綺羅X@asukakiraran

日本前AV女優明日花綺羅（明日花キララ）因甜美的臉蛋、姣好的身材，不時成為鄉民關注的焦點，縱使自暗黑界引退，仍話題不斷。近日，明日花綺羅上傳一段製作「杜拜巧克力麻糬壽司」的影片，分享過去曾因用手握壽司，而被酸民嗆「別用摸過GG（指男性生殖器）的手來捏壽司」，汲取過去的經驗，這次她特地戴上「防護罩」應對，高EQ的反應也獲得讚賞。

明日花綺羅退出日本成人界多年，仍是人氣不減的話題製造機，不僅個人品牌經營有成，近來也涉足美食界，在社群平台分享多部探店、餐廳宣傳片。搭上「杜拜巧克力」熱潮，日前明日花綺羅發了一段影片，介紹日本首創的「杜拜巧克力麻糬壽司」，希望藉此讓因遭網路炎上而意志消沉的店長，令他重新振作起來。

然而，與Instagram的文案不同，明日花綺羅在X發布同則影片，卻透露不為人知的幕後花絮。明日花綺羅表示，過去她曾發一篇自己握壽司的貼文，卻被網友猛烈砲火攻擊，更有人扯上她過去「暗黑界」的經歷嗆，「別用摸過GG的手來捏壽司」。

面對酸民的惡言惡語，當時的明日花綺羅理性地想著，「比起我，壽司師傅們身上本來就有那東西（指男性生殖器），應該每隔幾小時也會摸到吧」，但為了避免再往火堆裡送油，明日花綺羅自此便汲取教訓，後續只要握壽司，都會帶上塑膠手套作為「GG防護罩」，希望網友不要再惡意找碴。

貼文曝光後再度掀起話題，日本網友們也被明日花綺羅的高情商逗樂，「記住上次的教訓，『戴上防護』這個對策太到位了，反而變成一個梗了」、「發想跟對策都太有梗了，笑出來」、「網友真的很容易放大檢視，這次算是完全做好對策了吧」。

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