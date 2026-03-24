拜山活春宮！馬來西亞全裸男女墓碑前激戰遭「活捉」 報警下場慘了

清明節臨近孝子賢孫拜山的日子，但竟然有人在先人面前上演「活春宮」？馬來西亞網絡瘋傳影片，一處華人墓地內，有1對裸體男女在墓碑面前進行性行為，遭1名華裔女子撞破「活捉」，拍片怒斥。男女被撞破慌忙穿起衣物並道歉，但女子不接受，堅持報警處理。

影片引來網友嘩然，紛紛批評這對男女行為離譜，「真沒教養」、「非常惡心，非常可恥」、「在別人的墳墓上做愛真是沒有直接的尊重」，又揶揄「玩耍時要記得來世」。

根據馬來西亞刑事法典第294(a)條文「在公共場所做出猥褻行為」規定，任何人若在公共場所做出淫穢行為滋擾他人，一旦罪成可監禁最多3個月、罰款，或兩者兼施。

中年男女坐墓地石墩有動作

綜合馬來西亞媒體報導，事發當地一處華人墓地上。影片長38秒，見到墓碑前有1對中年男女，當中男子全身赤裸背對鏡頭，女子則下半身赤裸，坐在墓地石墩上有所動作。

男女墓碑前性行為 拍片者怒斥：這裏是祭拜的地方！

就在2人進行性行為時，1名華裔女子「撞破」，邊拍攝影片邊怒斥「這裡是人家祭拜的地方！你們還要來這裏弄髒（搞破壞）多少次啊！」，又說要報警處理，「你們等著！等著！等著！」。

男女慌忙穿衣道歉 拍片者堅持報警：說對不起也沒用！

該對男女見狀慌忙穿起衣物，並向拍片女子道歉，但拍片女子不接受，堅持要交予警方處理，「說對不起也沒用！我打電話給警察！」。

網友批男女離譜：沒有尊重

網友看過影片紛紛指摘該對男女離譜，「在別人的墳墓上做愛真是愚蠢至極……沒有直接的尊重」、「真沒教養」、「非常惡心，非常可恥」，又揶揄「那女人坐在水泥地上，屁股沒被燙傷嗎？」、「玩耍時要記得來世」。

馬來西亞公共場所猥褻可罰款及監禁

翻查資料，馬來西亞刑事法典第294(a)條文（在公共場所做出猥褻行為）規定，任何人若在公共場所作出淫穢行為滋擾他人，可處最高3個月監禁、罰款，或兩者兼施。

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文章授權轉載自《香港01》