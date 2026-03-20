埃及國民美食「口秀麗」能源危機下的實惠夥伴 入列非物質文化遺產

埃及在19日日落時分正式結束為期29天的齋戒月，回歸日常飲食生活。而最受埃及大眾歡迎的日常主食非「口秀麗」（Koshary）莫屬，這道以米麵和豆類為主的埃及風味佳餚，是最道地的國民美食，營養又經濟。

中央社記者由埃及尼羅河電視台記者瓦伊勒（Wael）陪同，實地走訪開羅最知名的「口秀麗」餐廳「阿布．塔立克」（Abu Tarek），由餐廳服務人員親自講解和示範「口秀麗」做法和吃法。

關於「口秀麗」的起源，最普遍的說法是在英國殖民埃及期間（1882年至1953年），英國人將印度士兵常食用的「印度香飯」（Khichdi，扁豆混米飯）帶入埃及，隨後義大利移民又加入義式短管狀通心粉和麵條，最後融合埃及人常吃的鷹嘴豆，成為「口秀麗」的基礎食材。

此外，埃及科普特基督徒比夏拉（Bishara）也告訴中央社記者，有些人誤以為「口秀麗」源自於猶太人，因為字首和猶太教飲食戒律中的「猶太潔食」（Kosher）相同。但實際上在古埃及時代，古埃及語（科普特語語源）就已提到「祭神食物」（Koshir），是將小麥、鷹嘴豆、扁豆、大蒜和洋蔥一起放進陶罐中烹煮。

記者看著餐廳服務人員阿邁德（Ahmed）將一盤由米飯、小麥與通心粉交錯鋪底，以及鷹嘴豆與扁豆層層覆蓋的「口秀麗」送上桌，再淋上熬煮過的番茄辣醬和大蒜醋汁，最後撒上一把金黃酥脆的炸洋蔥絲。濃郁飽滿的香氣在拌攪過程中散發開來，也讓人食慾大開。

阿邁德說，「口秀麗」這道菜的點睛之筆在於其風味獨特的番茄醬，而為這款番茄醬汁賦予靈魂的則是埃及特殊混合香料「巴哈拉特」（Baharat，阿拉伯語意為香料）。「巴哈拉特」是中東菜餚常用的萬能混合香料，只需一小撮，就能為菜餚增添濃郁的香氣和風味。

瓦伊勒告訴中央社，「阿布．塔立克」這家餐廳名稱即是創辦人的姓名。塔立克原本只是個推著流動餐車叫賣「口秀麗」的街頭攤販。在他的勤奮與堅持下，一步步建立起埃及最大的口秀麗王國。位於開羅市中心老城區內的6層樓高餐廳大樓，以賣口秀麗和甜點米布丁為主。

瓦伊勒還特別提到，這座美食殿堂的1樓裝潢簡樸，帶有街頭小吃的熱鬧與親切感；然而，隨著樓層逐層向上，空間氛圍也隨之轉變，愈往高樓，用餐環境愈顯雅緻，服務也越精緻。餐廳為不同族群的顧客，細膩地安排各自相宜的用餐體驗。

初來到埃及旅遊的外國遊客，一定都有機會被邀請品嘗「口秀麗」，因為這是埃及人引以為榮的埃及代表性美味。雖不如法式料理那般講究，也沒有其他如黎巴嫩或敘利亞等中東菜系的華麗張揚；但盤中呈現出的樸實、濃烈和飽滿食材，正是記者眼中埃及人樂天知命精神的對照。

埃及中學生佛紀（Fawzi）帶著自豪的表情告訴中央社記者：「全埃及，應該沒有人不喜歡口秀麗。」

由於海灣地區能源產業設施在近期美以對伊朗戰爭中持續受損，隨之帶來的全球能源危機也使埃及物價不斷攀升，埃及民眾開始擔憂菜籃裡該買什麼。一名埃及主婦諾哈（Noha）笑對中央社記者說；「這時，口秀麗是我們最忠實的夥伴。」

在「阿布．塔立克」，一盤富含碳水化合物及植物性蛋白質的口秀麗價格，視份量和配料，從60至90埃鎊（1埃鎊約新台幣0.6元），價格低廉，且飽腹感十足。

諾哈指出，雖然「口秀麗」以供應勞動力工作者為主的街頭小吃起家，但因食材簡單又營養，許多埃及婦女也會當成居家料理，因此，這道菜餚早已打破社會階層，成為埃及各地的流行主食。

諾哈還提到，由於食材天然純素，傳統上不添加任何動物製品，也可滿足埃及科普特基督教徒的齋戒素食特定要求。

「口秀麗」已在2025年被聯合國教科文組織（UNESCO）列入「非物質文化遺產」。