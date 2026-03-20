自願失明？她遭心理師囚禁「清潔劑滴眼睛」 改口揭恐怖操控

美國北卡羅來納州一名女子舒萍（Jewel Shuping）近日揭露，自己被一名自稱心理學家的男子操控，男子囚禁她並用注射器將強效排水管清潔劑滴入她眼中，導致視力受損，至今仍留下心理創傷。

愛爾蘭《鏡報》（The Mirror）報導，舒萍自述，童年時期就患有身體完整性認同障礙（BIID），一種患者會認為自己天生應該擁有某種殘障的心理疾病。她回憶，當時經常直視太陽數小時，即便被警告會傷害視力也無法抗拒；青少年時期，她戴深色墨鏡、學習盲文，甚至假裝自己失明，進行所謂「盲游」生活。舒萍表示，這種衝動讓她長期困擾，「到21歲時，這種念頭就像腦中響個不停的警報。」

2006年，舒萍前往芝加哥會見一名自稱心理學家的男子。她表示，對方將她囚禁2在家中兩週，不允許與家人朋友聯絡，並在此期間，用注射器將強效排水管清潔劑滴入她眼中，造成嚴重視力損傷。她回憶，對方甚至要求她等待半小時才送醫，最終她的視力在數月後完全受損。

舒萍曾對外表示，當時的行為是雙方同意，但近期在Reddit發表文章時，她承認事實可能並非如此。她指出，心理學家曾將她童年的創傷經驗曲解，作為「想要失明」的證據，扭曲了她的認知。她寫道：「童年想要失明的記憶其實是虛構的，我不可能自願考慮失明。」

事後，舒萍接受長期創傷治療，目前仍罹患複雜性創傷後壓力症（PTSD）及社交焦慮症。她說：「這個男人對我做的事，至今仍是我的噩夢。」