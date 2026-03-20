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日八旬男女「雙重失憶」…互稱爸媽流落街頭 公開破碎記憶協尋身分

聯合新聞網／ 綜合報導
日本發生兩位八旬長者雙雙失憶，自行到警局求助的事件。銀髮長者示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成
日本發生兩位八旬長者雙雙失憶，自行到警局求助的事件。銀髮長者示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成

據日媒「東スポWEB」報導，愛知縣岡崎市近期公布一起罕見的「雙重失憶」協尋案。一對年約八旬的男女，去年8月流落街頭並試圖輕生，所幸並未成功，後來他們向警方求助。兩人身上無任何證件，連自己的名字與住家都想不起來，目前受到警方妥善安置。

兩人向警方表示，去年8月21日回過神來時，發現兩人待在岡崎城公園裡。由於想不起身分且無處可去，初期只能靠公園攤販的食物果腹。在絕望之下，兩人一度萌生尋死念頭。警方指出，兩人習慣互稱對方「爸爸」、「媽媽」，男方身高約163公分、女方約152公分。雖然忘記本名，但腦海中仍保有部分鮮明的過往片段。例如：1982年兩人搬家到千葉四街道市，老翁記得自己屬馬（推測約84歲）、曾與父親及哥哥從事木工，、兩人曾在消費稅3%的年代（1989至1997年）去寺廟選定未來的墓地。

此外，老翁隱約記得上一段婚姻因前妻不願放手而拖延，直到搬到千葉市後才與現任妻子結婚。他們對千葉縣的印象特別深刻，包括擁有零違規的「金色駕照」、去過千葉車站前的SOGO百貨，以及打高爾夫與去迪士尼樂園等回憶。

日本網友也紛紛推測，既然互稱爸媽，照理說應該有子女，但至今卻無家屬報案紀錄，不禁擔憂孩子是否已不在人世。也有網友找出兩人與2001年在千葉失蹤的夫婦極度類似，但仍未獲證實。目前當地政府與民代已在網路上發布協尋，希望兩人能早日解開身世之謎。

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