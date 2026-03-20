影／泰國「彈跳豬」太可愛 男子為自拍竟翻越圍欄

泰國爆紅侏儒河馬「彈跳豬」模樣十分可愛，想不到日前一名男子為了和彈跳豬拍照，竟趁機翻越圍欄進入園區，隨後遭到警方逮捕。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，「彈跳豬」是綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo）的招牌動物，在2024年爆紅以後，吸引了不少遊客到場參觀。園方表示，事件發生當天，飼育員暫時離開、現場也沒有其他遊客，一名男子於是直接翻越圍欄，闖入河馬園區。

監視器畫面顯示，男子戴著黑色毛帽與墨鏡，身穿綠色背心與短褲，手持平板靠近小河馬「彈跳豬」及其母親「喬娜」（Jona），疑似在拍照或錄影。男子在圍欄裡停留了一到兩分鐘，直到工作人員發現才制止。園方報警後，男子已被警方逮捕，並依非法侵入罪起訴。

雖然男子沒有觸碰動物，但彈跳豬和喬娜都受到不小的驚嚇，由獸醫安排持續觀察健康狀況。

「彈跳豬」在2024年7月出生後就迅速爆紅，圓滾滾的體型與活潑模樣，吸引不少粉絲關注。園方經常在社群媒體上分享牠的影片，更讓「彈跳豬」人氣飆升，甚至有外國粉絲專程前往動物園「朝聖」。

園方呼籲，遊客務必遵守動物園規定，避免因一時衝動影響動物安全。