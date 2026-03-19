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10年跨3洲尋人！女子意外繼承陌生人遺產 真相曝光像電影劇情

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名女子近日意外獲得約25萬英鎊遺產中的大筆分配，背後卻是一段橫跨3大洲、歷時10年的尋人行動。 示意圖／AI生成
英國一名女子近日意外獲得約25萬英鎊遺產中的大筆分配，背後卻是一段橫跨3大洲、歷時10年的尋人行動。 示意圖／AI生成

一筆無人認領的遺產，可能在時間與國界之間悄然消失。英國一名女子近日意外獲得約25萬英鎊（約新台幣1061萬元）遺產中的大筆分配，背後卻是一段橫跨3大洲、歷時10年的尋人行動。專門追查繼承人的團隊「Finders International」，受命處理一名在德國過世且未留下遺囑的男子遺產，最終成功找出散落全球的合法繼承人，讓這筆原本可能石沉大海的財富重見天日。

根據外媒「鏡報（The Mirror）」報導，事件源於2015年，一名71歲男子曼弗雷德（Manfred Sielaff）在德國孤獨離世，除了沒有遺囑外，也無任何已知近親，卻留下超過25萬英鎊的資產。由於無人出面繼承，相關單位委託英國最大的專業遺囑認證家譜公司「Finders International」展開追查。

調查人員從歐洲出發，一路延伸至非洲與大洋洲，足跡遍及英國、辛巴威、南非與澳洲等地。過程中，他們不僅要拼湊曼弗雷德家族戰時遷徙的歷史，還需面對跨國文件缺失、身分更名與資料斷裂等問題，堪稱遺產追查中的高難度案例。

負責此案的研究主管貝內特（Katelyn Bennett）指出，這是他們處理過最複雜的案件之一。部分地區幾乎沒有可查證的紀錄，尤其在辛巴威與南非，許多文件耗費多年才逐步拼湊完成。關鍵線索來自一段戰亂時期的家族遷徙史，從德國延伸至殖民時期的非洲，再轉往英國。這樣的跨時代與跨地域背景，使得繼承關係極難確認，但也成為破解案件的重要拼圖。

最終，調查團隊聯繫上現年56歲、居住於英國伯克郡的茱蒂（Judi）。她坦言，起初完全不認識這名過世男子，但知道母親出生於波蘭與德國邊境，推測過可能有德國親戚。進一步追查發現，茱蒂的母親正是曼弗雷德的表親。她回憶，母親1943年出生於戰亂中的地下避難環境，隨即被送往南非，相關紀錄幾乎不存在，加上母親一生結過4次婚、改過4次名字，使得族譜追蹤更加困難。

在蒐集大量文件後，調查團隊終於完成證據鏈，茱蒂也親自飛往柏林法院提交完整資料，成功取得繼承證明。整起案件共有5名受益人，依親屬關係分配遺產，茱蒂可獲約7萬英鎊（約新台幣297萬元）。她表示，這筆錢將大幅改善家庭生活，甚至有望實現購屋計畫，「感覺就像童話故事一樣」。

報導指出，此案例也凸顯遺囑的重要性，隨著跨國移動日益頻繁，家族結構越加分散，未來類似情況恐更常見，建立清楚的遺產規劃與法律文件，不僅是資產保障，更是避免後代陷入漫長尋找與舉證困境的關鍵。

遺囑 遺產 財產 繼承 親戚 資產配置 英國 德國

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