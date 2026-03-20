這國不開車就能領錢！ 馬爾他鼓勵年輕人繳回駕照可領逾90萬獎金

歐洲面積最小的國家馬爾他（Malta）為了解決交通問題，推出一項引發熱議的新政策。現在只要年輕人願意將駕照繳回，就可領2.5萬歐元（約新台幣91萬元）的補助，讓不少民眾趨之若鶩。

據ODDITYCENTRAL報導，馬爾他交通部長克里斯．博內特（Chris Bonett）負責這項政策，希望能回收駕照，減少道路車輛數量。根據規定，符合資格的駕駛需年滿30歲以下，且在馬爾他居住至少7年，持有駕照滿一年以上，並且未曾被吊銷駕照。

民眾只要自願繳回駕照，在五年內不開車，就可每年領取5,000歐元（約新台幣18萬元），分五年發放。不過這筆錢並非「拿了就算」，民眾要是中途反悔想重新開車，必須依比例退還已領金額。除此之外，一旦繳回駕照，政府便將駕照視為失效，五年後如果民眾想重新上路，必須接受至少15小時的駕駛課程。

馬爾他政府每年為此計畫編列500萬歐元（約新台幣1億8,360萬元）預算，名額限定一千人。據初步民調顯示，民眾配合的意願相當高，顯示對不少人來說，「拿錢不開車」的吸引力，甚至比能開車上路還誘人。

馬爾他的車輛密度在歐洲名列前茅，交通壅塞與空氣污染問題一直以來都是政府頭痛的問題。交通部希望透過這項計畫，降低用車需求，鼓勵民眾改搭大眾運輸，進而改善整體交通環境。