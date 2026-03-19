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正宮絕地反撲！丈夫不倫3女、色聊逾20人 她1招離婚奪千萬房產

聯合新聞網／ 綜合報導
在婚姻關係走向終點之際，「如何離婚」往往比「是否離婚」更關鍵。 示意圖／AI生成
在婚姻關係走向終點之際，「如何離婚」往往比「是否離婚」更關鍵。 示意圖／AI生成

婚姻關係走向終點之際，「如何離婚」往往比「是否離婚」更關鍵。近年來，日本出現一種被稱為「計畫離婚」的趨勢，部分妻子並非在情感破裂當下立即結束關係，而是先蒐集不倫證據、規劃財產分配，甚至等待對方犯錯，以在離婚談判中取得最大利益。日媒指出，從不倫證據到房產布局、再到養育費談判，離婚不再只是情感抉擇，更是一場精密的法律與經濟博弈。

根據日媒「日刊SPA！」報導，44歲的山川惠津子（化名）與丈夫結婚20年，歷經多次流產與不孕治療，終於在婚後第11年迎來女兒。然而，女兒4歲時，丈夫卻突然提出離婚，理由是「有了喜歡的人」，在後續溝通中，她更發現丈夫過去竟與3名女性有不倫關係。

當時，丈夫一度因不願與女兒分開而放棄離婚，甚至承諾修復關係，兩人還共同購置了一間價值約5000萬日圓（約新台幣1004萬元）的住宅。但惠津子並未因此放下戒心，反而開始為未來可能的離婚預作準備，特別挑選了交通便利、轉手性高的房產。

不到1年，惠津子果然發現丈夫透過已婚者交友平台與多名女性聯絡，手機資料同步至家中裝置後，竟出現超過20名女性的照片與不雅對話紀錄。憑藉這些明確的不倫證據與丈夫自白，她在離婚協議中取得壓倒性優勢。

最終，丈夫同意持續支付房貸，並每月支付10萬日圓（約新台幣2萬元）養育費至女兒成年，房產則歸她所有。更關鍵的是，該房產目前出售中，扣除貸款後預計可獲利約2000萬日圓（約新台幣401萬元），雙方也協議在房貸結清後，養育費提高至每月20萬日圓（約新台幣4萬元）。

另一名「計畫離婚」的56歲女性波多野由美子（化名），則採取更為「等待式」的策略。她的丈夫長期財務失控，甚至曾申請破產。儘管早有離婚念頭，但她選擇先分居並「放任」丈夫各種離譜行為，期間依法向對方請領婚姻生活費，並將部分金額存為未來離婚後的生活準備金。由美子原本打算拉長分居時間以累積更多資源，未料3年後丈夫竟然外遇，甚至讓對方懷孕。

面對丈夫主動提出離婚卻遲遲不說明原因，由美子在掌握情勢後反守為攻。她利用日本戶籍制度的特性指出，若孩子出生時父母未婚，將只能登記在母親戶籍，並以此作為談判籌碼，要求丈夫接受條件。最終，原本僅提出150萬日圓（約新台幣30萬元）慰謝金的丈夫，在離婚調解後提高至200萬日圓（約新台幣40萬元），並同意支付每月3萬日圓（約新台幣6000元）、為期10年的養育費。

報導指出，這些案例顯示，在現代婚姻中，「資訊掌握」與「時間策略」已成為影響離婚結果的關鍵因素，無論是蒐證不倫、規劃財產配置，或善用法律制度，都可能大幅改變離婚後的經濟條件。

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