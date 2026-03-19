不是行李箱、手機！實驗揭旅行最髒物排行榜 第一名讓人意外

一項最新研究顛覆多數人對「旅行最髒物品」的想像。由日本鐵路通票供應商JR PASS主導的實驗發現，旅客隨身攜帶、且幾乎不會清潔的護照，其細菌含量竟遠高於鞋子、行李，甚至手機。微生物專家警告，在高接觸頻繁的交通環境中，這類物品可能成為細菌傳播的重要媒介，若忽視清潔習慣，恐在不知不覺中增加健康風險。

根據外媒「紐約郵報（New York Post）」報導，這項研究透過實驗室控制條件進行，研究人員針對多項常見旅行用品拭子採樣，並培養細菌後，以菌落形成單位（CFUs）量化污染程度。實驗結果出乎團隊預料，護照的細菌數量竟高達436 CFUs，遠遠超過其他物品，成為「最髒旅行用品」。

其次依序為托運行李（97 CFUs）、鞋子（65 CFUs）、手提行李（56 CFUs）、手機（45 CFUs）以及外套（15 CFUs）。數據顯示，看似乾淨且不常接觸地面的物品，反而因頻繁使用而累積更多微生物。

英國萊斯特大學臨床微生物學副教授費里斯頓（Primrose Freestone）指出，人體雙手本身就帶有大量常駐細菌，而在機場、車站等人潮密集場所，當人們反覆觸碰護照、證件或行李時，也會接觸到其他旅客留下的微生物。他強調，護照在不同人之間頻繁傳遞與檢查，使其表面更容易累積多樣化的細菌、真菌甚至病毒，形成潛在的交叉污染來源。

費里斯頓進一步提醒，機場與大眾運輸樞紐屬於典型的高接觸環境，包括自助報到機、安檢托盤、扶手與行李把手等，都可能殘留大量微生物。為降低感染風險，建議旅客應養成良好衛生習慣，例如頻繁以肥皂洗手，或使用含酒精的乾洗手，同時可在旅程前後擦拭護照、手機與行李把手等高接觸物品。

此外，返家後立即更換並清洗旅途中穿著的衣物，也有助於避免將外部環境的細菌帶入居家空間。費里斯頓強調，細菌本屬日常環境的一部分，但在旅行過程中提升警覺與基本清潔措施，仍是降低不必要暴露風險的關鍵。