抽血就知道？最新研究曝「1指標」有望提前25年預測失智風險

一項最新醫學研究指出，未來或許能透過「一滴血」提前長達25年預測失智風險，為早期預防開啟全新可能。來自加州大學聖地牙哥分校的研究團隊發現，一種與阿茲海默症早期病理變化相關的血液蛋白質「p-tau217」，與日後罹患失智症的風險高度相關。這項成果已刊登於「美國醫學會期刊（JAMA Network Open）」，引發醫界對「超前預測」的高度關注，也可能改寫失智症防治策略。

根據外媒「紐約郵報（New York Post）」報導，研究團隊分析了1990年代末「女性健康倡議記憶研究」（WHIMS）中2,766名女性的血液樣本。這些受試者年齡介於65至79歲，在研究初期皆未出現認知退化跡象。經過長達25年的追蹤，結果顯示，血液中p-tau217濃度較高者，未來發展為輕度認知障礙甚至失智症的機率明顯增加。

研究主要作者、公共衛生與醫學副教授沙迪亞布（Aladdin H. Shadyab）指出，這項發現顯示，透過簡單血液檢測，有機會在症狀出現前數十年辨識高風險族群，遠早於目前依賴臨床症狀或影像診斷的模式。

進一步分析發現，風險並非平均分布。70歲以上女性若p-tau217濃度偏高，其認知功能惡化情況更為明顯；同時，帶有APOE ε4基因者，也呈現較差的認知結果。此外，接受雌激素與黃體素荷爾蒙治療的女性，其p-tau217對失智風險的預測能力，甚至高於未接受治療者。這些差異顯示，基因、年齡與荷爾蒙因素可能與生物標記產生交互作用，使風險評估更為複雜，也意味未來醫療需更精準分層。

研究團隊強調，相較於腦部影像或脊髓液檢測，血液生物標記具有侵入性低、成本較低且更易普及的優勢，有助於大規模篩檢與長期追蹤。然而，目前此類檢測仍處於研究階段，尚未建議用於無症狀族群的常規篩檢。

沙迪亞布提醒，未來仍需進一步釐清不同族群（包括男性與年輕人）的適用性，以及基因、慢性病與荷爾蒙治療等因素如何共同影響風險。儘管如此，這項研究已為「提早預測、延緩發病」提供重要線索，也讓失智症防治從被動診斷，逐步邁向主動預防的新階段。