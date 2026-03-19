快訊

不滿卓榮泰赴日看球太高調 傳日本高層震怒？日台交流協會：日方沒有評論

南藝大音樂系爆教師「成績霸凌」！家長批評分黑箱 提告求償250萬

影／川普知情？以軍炸能源命脈 專家稱伊朗沒理由降溫：恐續戰到5月

聽新聞
0:00 / 0:00

抽血就知道？最新研究曝「1指標」有望提前25年預測失智風險

聯合新聞網／ 綜合報導
一項最新醫學研究指出，未來或許能透過「一滴血」提前長達25年預測失智風險，為早期預防開啟全新可能。 示意圖／AI生成
一項最新醫學研究指出，未來或許能透過「一滴血」提前長達25年預測失智風險，為早期預防開啟全新可能。 示意圖／AI生成

一項最新醫學研究指出，未來或許能透過「一滴血」提前長達25年預測失智風險，為早期預防開啟全新可能。來自加州大學聖地牙哥分校的研究團隊發現，一種與阿茲海默症早期病理變化相關的血液蛋白質「p-tau217」，與日後罹患失智症的風險高度相關。這項成果已刊登於「美國醫學會期刊（JAMA Network Open）」，引發醫界對「超前預測」的高度關注，也可能改寫失智症防治策略。

根據外媒「紐約郵報（New York Post）」報導，研究團隊分析了1990年代末「女性健康倡議記憶研究」（WHIMS）中2,766名女性的血液樣本。這些受試者年齡介於65至79歲，在研究初期皆未出現認知退化跡象。經過長達25年的追蹤，結果顯示，血液中p-tau217濃度較高者，未來發展為輕度認知障礙甚至失智症的機率明顯增加。

研究主要作者、公共衛生與醫學副教授沙迪亞布（Aladdin H. Shadyab）指出，這項發現顯示，透過簡單血液檢測，有機會在症狀出現前數十年辨識高風險族群，遠早於目前依賴臨床症狀或影像診斷的模式。

進一步分析發現，風險並非平均分布。70歲以上女性若p-tau217濃度偏高，其認知功能惡化情況更為明顯；同時，帶有APOE ε4基因者，也呈現較差的認知結果。此外，接受雌激素與黃體素荷爾蒙治療的女性，其p-tau217對失智風險的預測能力，甚至高於未接受治療者。這些差異顯示，基因、年齡與荷爾蒙因素可能與生物標記產生交互作用，使風險評估更為複雜，也意味未來醫療需更精準分層。

研究團隊強調，相較於腦部影像或脊髓液檢測，血液生物標記具有侵入性低、成本較低且更易普及的優勢，有助於大規模篩檢與長期追蹤。然而，目前此類檢測仍處於研究階段，尚未建議用於無症狀族群的常規篩檢。

沙迪亞布提醒，未來仍需進一步釐清不同族群（包括男性與年輕人）的適用性，以及基因、慢性病與荷爾蒙治療等因素如何共同影響風險。儘管如此，這項研究已為「提早預測、延緩發病」提供重要線索，也讓失智症防治從被動診斷，逐步邁向主動預防的新階段。

阿茲海默症 失智症 認知功能 長輩 抽血 科學研究 醫學

延伸閱讀

以為划算其實買貴！賣場7大包裝騙術曝光 一招教你不再吃虧

血便拖6年才確診…30多歲媽媽罹大腸癌三期 醫師一度當產後症狀

辦公桌有不明體毛！女職員裝監視器揪上司「親撒毛」 還辯：不知為何這樣

用過的更好？日二手網拍下「原味」禁令 網揪過去1暗黑亂象

相關新聞

辦公桌有不明體毛！女職員裝監視器揪上司「親撒毛」 還辯：不知為何這樣

一上班就發現辦公桌上「詭異體毛」撒的到處都是？南韓一名女職員自去年8月發現離奇狀況，每天早上來上班時，她總會在自己的座位上發現許多「不明的體毛」，且不只桌面有，連掛在椅子上的外套都被「毛毛入侵」。由於狀況越發頻繁...

以為划算其實買貴！賣場7大包裝騙術曝光 一招教你不再吃虧

隨著物價上漲，民眾荷包越來越薄，不少人會改到量販店購物撿便宜。不過，很多消費者可能沒有意識到，業者還有一種更隱性、卻同樣影響錢包的手法：「包裝策略」。

抽血就知道？最新研究曝「1指標」有望提前25年預測失智風險

一項最新醫學研究指出，未來或許能透過「一滴血」提前長達25年預測失智風險，為早期預防開啟全新可能。來自加州大學聖地牙哥分校的研究團隊發現，一種與阿茲海默症早期病理變化相關的血液蛋白質「p-tau217」，與日後罹患失智症的風險高度相關。這項成果已刊登於JAMA Network Open，引發醫界對「超前預測」的高度關注，也可能改寫失智症防治策略。

酒吧一夜情她「女上男下」提要求 遭拒秒變臉提刀狂刺身下人

巴西近日發生一起駭人聽聞的血案，一名男子在自宅與人相約一夜情，竟在快樂途中遭對方持刀狂刺數刀，兇手還騎走男子的車逃跑，所幸他及時求助，雖身受重傷但撿回一命。 綜合巴西媒體報導，52歲男子德瓦伊爾（D

最後訊息「救我」人妻赴泰伴遊 4天後成水溝半裸浮屍

面對萬物皆漲，唯獨薪資緩慢增加甚至凍漲的年代，許多人選擇兼職當起斜槓一族。近日，大陸一名34歲季姓（JI，音譯）人妻前往泰國芭達雅參加泳池派對，不料她向友人發出...

員工疑在廁所抽電子菸釀停工遭開除 英國法院判公司得賠他88萬

英國一名食品工廠員工疑似在廁所抽電子菸觸發火警警報，導致整座工廠停工並被解雇。不過男子不滿公司處理方式提告，法院也裁定公司處分過重，要求公司賠償約2.2萬英鎊（約新台幣88萬元）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。