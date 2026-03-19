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辦公桌有不明體毛！女職員裝監視器揪上司「親撒毛」 還辯：不知為何這樣

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓一名女職員發現自己的座位上總會出現不明的體毛，後續才抓到是直屬上司犯下騷擾案。示意圖／AI生成
南韓一名女職員發現自己的座位上總會出現不明的體毛，後續才抓到是直屬上司犯下騷擾案。示意圖／AI生成

一上班就發現辦公桌上「詭異體毛」撒的到處都是？南韓一名女職員自去年8月發現離奇狀況，每天早上來上班時，她總會在自己的座位上發現許多「不明的體毛」，且不只桌面有，連掛在椅子上的外套都被「毛毛入侵」。由於狀況越發頻繁，她便裝監視器試圖找出緣由，沒想到竟拍到直屬上司提早到她座位「撒毛」的噁心畫面。

根據News1報導，南韓節目《事件班長》（暫譯）日前揭露一起辦公室騷擾案，事件發生在仁川某間公司，職員A女自去（2025）年8月起，一到班就會發現自己的辦公座位不太乾淨，滑鼠墊、筆電上及桌面等皆沾有不明體毛，甚至連她掛在椅子上的衣服也被玷汙，口袋內也有「毛毛蹤跡」。

A女原以為只是自己多心了，但類似的情況卻越發頻頻發生，一周內反覆有不明體毛出現在座位上，她便在桌上裝了監視器，想了解事情始末，不料竟捕捉到50多歲的直屬男上司放縱「撒毛」的噁心畫面。

從監視畫面可見，在A女上班前約10分鐘，她的直屬上司走進辦公室，並在A女的桌上撒下體毛後轉身離開。然而下一秒，上司卻又返回到A女的座位，像是要擦拭手上的某種東西般，疑似用手摩擦桌面上的滑鼠。

A女原本因上司為公司高層幹部，而猶豫是否要通報，但後續還是勇敢向人資部門反映騷擾案。公司知情後，立刻將兩人隔離開來，A女被調離原座位。而該名上司也坦承騷擾行為，還稱「不知道為什麼會那樣做」，且在A女不願意的情況下，試圖給予300萬韓元（約新台幣6.3萬元）作為慰問金。

JTBC NEWS報導指出，A女於今（2026）年1月向該上司提出告訴，指控違反性暴力、跟騷、侮辱及毀損財物等4項罪名；經警方調查後，因未涉及直接身體接觸或猥褻行為，僅認定毀損財物。對此，A女表示難以接受，並透露該騷擾事件已嚴重影響她的生活，需靠安眠藥入睡，盼自身案例能促使相關問題未來獲得正視。

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