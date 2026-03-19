以為划算其實買貴！賣場7大包裝騙術曝光 一招教你不再吃虧

隨著物價上漲，民眾荷包越來越薄，不少人會改到量販店購物撿便宜。不過，很多消費者可能沒有意識到，業者還有一種更隱性、卻同樣影響錢包的手法：「包裝策略」。

根據外媒「Cheapism」報導，最新消費觀察指出，賣場與食品品牌透過調整包裝尺寸、形狀與標示方式，讓商品看起來更划算，實際上卻可能「變相漲價」。這類手法多半不違法，但對於時間有限、習慣快速購物的消費者而言，極容易在無意間多花錢。

首先最常見的，就是所謂的「縮水式通膨」。品牌不直接調高售價，而是悄悄減少內容物，例如原本280克的洋芋片變成240克，但價格不變甚至上調。由於外包裝設計幾乎沒有差異，多數消費者難以察覺。其次是「過大包裝」，尤其常見於穀片、餅乾與零食。雖然部分空間是為了防撞，但許多產品刻意放大盒子尺寸，讓消費者誤以為份量更多。專家提醒，判斷商品價值時，應以「淨重」而非包裝大小為準。

另一個常見誤區是「家庭號更划算」的迷思。實際上，「家庭號」、「超值包」等標示，未必代表單位價格更低，有時反而比普通包裝更昂貴。消費者若只憑直覺選擇大包裝，反而可能吃虧。此外，營養標示中的「份量設計」也可能誤導，例如一包零食被標示為兩份，但多數人會一次吃完，導致實際攝取的熱量、糖分遠高於標示印象，這些資訊雖符合法規，卻影響消費者判斷。

包裝設計本身也暗藏巧思，例如「假底設計與內凹容器」。優格、抹醬或冰淇淋常採用底部隆起或內縮的容器，從外觀看似容量充足，實際內容卻被壓縮。另外還有「厚重包材」策略，透過加厚玻璃瓶、加寬瓶蓋或多層塑膠，營造份量增加的錯覺。零食包裝則常見「充氣過多」情況，雖然填充食品級氮氣有助於防止碎裂，但過大的包裝比例，容易讓人誤判實際份量。

整體而言，消費者若能養成查看單位價格與淨重的習慣，將更有機會在日常採買中守住支出，避免被視覺與標示設計牽著走。