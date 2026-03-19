影／會「說話」的豬爆紅 IG最紅豬拿下金氏紀錄

美國加州一隻迷你豬靠「開口說話」紅遍社群媒體，不僅吸引超過110萬名粉絲追蹤，還正式拿下「IG最多粉絲豬」的金氏世界紀錄，成為網路最受歡迎的動物明星之一。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這隻名叫梅林（Merlin）的迷你越南大肚豬，現年4歲，住在美國加州沙加緬度。牠之所以爆紅，是因為梅林是隻「會說話」的豬。牠能夠藉由按壓語音按鈕，表達自己的需求與情緒。這些按鈕會播放預錄語音，像是「想吃」、「出去」、「愛你」等，讓牠能和主人「對話」。

金氏世界紀錄文件指出，梅林的家中有超過30個按鈕，梅林不但能靈活運用這些按鈕，還經常在影片中展現出類似人類的情緒反應，引發網友熱烈討論。

牠的飼主阿拉利（Mina Alali）在2022年3月收養梅林，當時牠才3個月大。收養不久後，阿拉利就開始訓練梅林，逐漸教會牠使用按鈕「表達自己」，也意外開啟了牠的網紅之路。

在寫下金氏世界紀錄後，阿拉利在Instagram分享慶祝貼文，照片中梅林站在官方證書旁，一臉「淡定」地接受表揚。有不少網友留言表示，梅林可愛的影片讓他們度過低潮和憂鬱的時候，成為他們生活中的療癒來源。