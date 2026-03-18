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員工疑在廁所抽電子菸釀停工遭開除 英國法院判公司得賠他88萬
英國一名食品工廠員工疑似在廁所抽電子菸觸發火警警報，導致整座工廠停工並被解雇。不過男子不滿公司處理方式提告，法院也裁定公司處分過重，要求公司賠償約2.2萬英鎊（約新台幣88萬元）。
據《每日郵報》（Daily Mail）報導，比林斯（Luke Billings）從2012年開始在雀巢的咖啡工廠任職。2023年10月11日，他進入無障礙廁所後不久，火警警報突然響起，整個廠區緊急疏散，導致生產線全面停擺，造成營運損失。
公司內部調查透過監視器畫面發現，比林斯疑似在廁所使用電子菸才會引發火警。他在接受詢問時否認自己有抽電子菸，之後才改口承認平時「只有在家、週末時才會使用」。儘管他始終不承認有在廁所抽菸，公司仍以違反安全規定、造成生產損失以及「誠信問題」為由將他解雇。
不過，比林斯不滿遭公司解雇，向法院提出不當解雇訴訟。他在法庭上表示，曾經有另一名同事把私人物品放在消防設備區域，明明也違反安全規定，卻只被記過，讓他覺得公司懲處不公。
法院判決指出，雖然比林斯的行為確實有問題，但公司解雇的決定已經「超出合理範圍」。法官認為，引發火警是單一事件，且比林斯過去工作紀錄良好，公司懲處過當，應賠償22,216.72英鎊（約新台幣88萬元），包含薪資損失與相關福利金。不過法院也指出，比林斯在引發火警一事上並非完全沒有責任，因此公司賠償的金額已經是減半後的金額。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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