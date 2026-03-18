父堅持土葬、母盼火化回歸自然 英國父母為兒葬禮告上法院

英國一名少年離世近三個月，卻遲遲無法入土為安，只因父母對於「該下葬還是火化」意見不同。原來少年的父母因信仰不同，一直無法決定要用哪種方式和兒子告別，甚至還因此鬧上法院。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，17歲少年巴布斯（Gabrielle Barbus）在2025年12月30日因心理健康問題不幸離世。他和母親同住於倫敦東部，父母在他兩歲時分居，2013年正式離婚。

不過巴布斯的父母在面對後事安排時，抱持著完全不同的觀點。巴布斯的父親信奉東正教，堅持兒子一定要土葬，才能保持靈魂完整、未來能夠復活；相較之下，巴布斯的母親則沒有特定宗教信仰，只希望能將兒子火化，把骨灰撒在自然環境中，讓他「回歸大地」。

由於兩人無法達成共識，父親甚至向法院申請禁制令，阻止母親處理遺體。案件進入倫敦高等法院審理，由法官喬納森．克萊因（Jonathan Klein）負責裁決。

在法庭上父親強調，土葬是對孩子最後的尊重。「我不是要贏得什麼，畢竟我們已經失去了孩子。」巴布斯父親的律師補充，若最終必須火化，也希望骨灰能安置於固定地點，讓家人有地方悼念。

母親則表示，兒子沒有在宗教環境中長大，也不會希望被「困在棺木或骨灰罈裡」。她希望將骨灰撒在自然環境中，讓兒子以另一種形式存在。巴布斯的哥哥支持母親，認為「墓地對我們來說不是安息之地，而是束縛」。他形容弟弟生前熱愛自然與自由，不會滿意土葬的安排。

由於少年生前並未表達過希望後事如何安排，目前此案仍在審理中。法官也坦言此案十分棘手，會盡量做出平衡的判決，使雙方家屬滿意。