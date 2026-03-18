快訊

台鐵板橋-樹林站間「民眾闖入遭區間車撞擊」 列車暫單線雙向行駛

豬羊變色！台指期夜盤上半場震盪逾700點

川普再轟盟友！暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 並揚言「徹底滅伊朗」

聽新聞
0:00 / 0:00

父堅持土葬、母盼火化回歸自然 英國父母為兒葬禮告上法院

聯合新聞網／ 綜合報導
少年的父母無法決定如何處理兒子後事，竟對薄公堂。示意圖／ingimage
少年的父母無法決定如何處理兒子後事，竟對薄公堂。示意圖／ingimage

英國一名少年離世近三個月，卻遲遲無法入土為安，只因父母對於「該下葬還是火化」意見不同。原來少年的父母因信仰不同，一直無法決定要用哪種方式和兒子告別，甚至還因此鬧上法院。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，17歲少年巴布斯（Gabrielle Barbus）在2025年12月30日因心理健康問題不幸離世。他和母親同住於倫敦東部，父母在他兩歲時分居，2013年正式離婚。

不過巴布斯的父母在面對後事安排時，抱持著完全不同的觀點。巴布斯的父親信奉東正教，堅持兒子一定要土葬，才能保持靈魂完整、未來能夠復活；相較之下，巴布斯的母親則沒有特定宗教信仰，只希望能將兒子火化，把骨灰撒在自然環境中，讓他「回歸大地」。

由於兩人無法達成共識，父親甚至向法院申請禁制令，阻止母親處理遺體。案件進入倫敦高等法院審理，由法官喬納森．克萊因（Jonathan Klein）負責裁決。

在法庭上父親強調，土葬是對孩子最後的尊重。「我不是要贏得什麼，畢竟我們已經失去了孩子。」巴布斯父親的律師補充，若最終必須火化，也希望骨灰能安置於固定地點，讓家人有地方悼念。

母親則表示，兒子沒有在宗教環境中長大，也不會希望被「困在棺木或骨灰罈裡」。她希望將骨灰撒在自然環境中，讓兒子以另一種形式存在。巴布斯的哥哥支持母親，認為「墓地對我們來說不是安息之地，而是束縛」。他形容弟弟生前熱愛自然與自由，不會滿意土葬的安排。

由於少年生前並未表達過希望後事如何安排，目前此案仍在審理中。法官也坦言此案十分棘手，會盡量做出平衡的判決，使雙方家屬滿意。

延伸閱讀

夫妻開放式關係竟讓感情更好？ 調查稱7成伴侶更親密

人際壓力也會傷身 研究：麻煩人物讓細胞老化加速

Z世代求職「爸媽代打」？ 調查：2成父母直接聯絡老闆

醫師警告「這些習慣」會加速老化 抽菸、失眠都上榜

相關新聞

父堅持土葬、母盼火化回歸自然 英國父母為兒葬禮告上法院

英國一名少年離世近三個月，卻遲遲無法入土為安，只因父母對於「該下葬還是火化」意見不同。原來少年的父母因信仰不同，一直無法決定要用哪種方式和兒子告別，甚至還因此鬧上法院。

影／看不下去！美國78歲老翁吃力上門送餐 網友為他募得逾3000萬

美國田納西州曼徹斯特（Manchester, TN）一戶人家下單購買星巴克，智慧門鈴卻拍到外送員是一名78歲的老翁，意外在網路爆紅。這名顧客循線查出外送員住處，親自上門給了200美元小費（約台幣6400元），之後更應數以千計陌生網友的要求發起募款，最終為這名老翁與失業妻子籌得將近100萬美元，改變他們的人生。

結婚別只想做愛做的事：法國正式取消婚姻性義務，婚姻不再綁定性行為？

法國的國民議會（下議院）在2026年1月28日通過了一項法律修正案，正式消除一個從來不曾以明文方式存在的法律概念：婚姻當中的性義務。

屋內突異常安靜！哥倫比亞母親發現4歲兒子掉入洗衣機 浸在水槽時間過長溺斃

哥倫比亞發生家居意外，1名孩童不幸身亡。當地一名母親在家中經營的服裝室工作時，留意到平日愛喧嘩的兒子忽然安靜無比，察覺情況有異於是四處尋找，未幾在洗衣機水槽發現對方蹤影，男童抱出時已失去反應，送醫後證實因溺水不治。

嫌產婦分娩太吵…惡鄰居怒告助產中心 當地人不滿反嗆：不可理喻

德國近日發生一起令醫療人員傻眼的法律糾紛，一名住在助產中心對面的男子，因不滿產婦分娩時發出的叫喊聲「太吵」，竟憤而告上法院。雖然法院最終並未做出正式判決，但助產中心為了避免敗訴風險，已無奈同意停止使用該間被投訴的產房。

尺度大開？大阪世博吉祥物推首本寫真集 性感曬日光浴照片曝光

2025年大阪萬國博覽會那隻外型獨特、曾引起網路熱議的吉祥物「脈脈（MYAKU-MYAKU）」又出奇招了！官方近日在「X（原為Twitter）」宣布，將於4月13日推出脈脈的首本個人寫真集，消息一出立刻讓網友笑翻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。