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最後訊息「救我」人妻赴泰伴遊 4天後成水溝半裸浮屍

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一名季姓人妻前往泰國芭達雅參加泳池派對，不料她向友人發出簡短的「救我」2字的簡訊就音訊全無，4天後已成一具半裸浮屍。示意圖／ingimage
大陸一名季姓人妻前往泰國芭達雅參加泳池派對，不料她向友人發出簡短的「救我」2字的簡訊就音訊全無，4天後已成一具半裸浮屍。示意圖／ingimage

面對萬物皆漲，唯獨薪資緩慢增加甚至凍漲的年代，許多人選擇兼職當起斜槓一族。近日，大陸一名34歲季姓（JI，音譯）人妻前往泰國芭達雅參加泳池派對，不料她向友人發出簡短的「救我」2字的簡訊就音訊全無，直到4天後，泰國當地民眾在一條距離別墅200多公里外的水溝裡發現半裸浮屍，一查就是失蹤多時的季姓人妻，目前當地警方已針對一名大陸籍男子發出逮捕令。

根據「星暹日報」及綜合陸媒報導，2月21日時，34歲的季姓人妻先是向朋友發送了精準座標，接著拚了命似地傳送「救我」2字，不料接著就音訊全無。季女的丈夫張（ZHANG，音譯）男得知妻子失蹤，2月23日也從大陸趕赴泰國，協助警方搜尋愛妻。

不料25日下午，拉差汶里的村民在一處椰子園水溝中發現上半身赤裸、下半身僅穿短褲的腐爛女屍，警方查驗後推估死亡時間已有4至5天，而且正是離奇失蹤的季女。

根據當地警方調查，季女生前接受一份在芭達雅私人別墅的泳池派對伴遊工作，根據監視器畫面季女一開始並無異常，但派對結束後卻陷入昏迷。警方指出，季女最後遭一名男子拖出別墅，並駕駛黑色的BMW轎車前往拉差汶里，此處距離芭達雅的私人別墅超過238公里。

目前泰國警方仍在偵辦中，但根據最新調查進度，警方已對一名大陸籍男子發出逮捕令。

泰國 派對 大陸 妻子

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